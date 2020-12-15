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Gündem Trabzon'da kadın öğretmenin yaptıkları 'pes' dedirtti! Bunu okul müdürüne yapan öğrenciye ne yapmaz
Gündem

Trabzon'da kadın öğretmenin yaptıkları 'pes' dedirtti! Bunu okul müdürüne yapan öğrenciye ne yapmaz

Trabzon’un Arsin ilçesinde seminere katılmadığı gerekçesiyle hakkında tutulan tutanağı yırtan kadın sınıf öğretmeni H.A., tartıştığı okul müdürü T.Ö.’ye sandalye fırlattı. Sandalye, suç duyurusu üzerine iddianameye ‘silah’ olarak girerken, öğretmen hakkında da, 2 yıldan 3.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan kadın öğretmenin yaptıkları, "okul müdürüne bunu yapan öğrenciye ne yapmaz" yorumlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 19:54:00 -
Trabzon'da kadın öğretmenin yaptıkları 'pes' dedirtti! Bunu okul müdürüne yapan öğrenciye ne yapmaz

Olay geçen Eylül ayında Arsin ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda meydana geldi. Okul müdürü T.Ö., iddiaya göre sınıf öğretmeni H.A. hakkında, meslek içi eğitim seminerine katılmayıp, imza takip çizelgesinde de eksik imzaları olduğu gerekçesiyle tutanak tuttu.

Okul müdürü T.Ö. tutanağı kadın öğretmene verince, ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Duruma tepki gösteren kadın öğretmen, bahse konu tutanak kağıdını yırttı.

Yaşanan tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan müdür ve öğretmen, okul bahçesinde karşılaşınca yeniden tartışmaya başladı. Hakaretlerini sürdürdüğü öne sürülen kadın öğretmen, tartışma sırasında, okul girişinde bulduğu sandalyeyi müdüre fırlattı. Taraflar, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sakinleştirilirken, okul müdürü, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sandalye ‘silah’ sayıldı

Yaşanan olay üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Şikayet üzerine ifadesi alınan kadın öğretmen, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Okulda diğer görgü tanıkları ise okul müdürü lehine ifade verdi. Soruşturma tamamlanırken, kadın öğretmen hakkında ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘kamu görevlisine görevi nedeniyle alenen hakaret ve basit tehdit’ suçlarından iddianame düzenlendi.

Olayda kullanılan sandalye, iddianameye ‘silah’ olarak girerken, öğretmen hakkında da, 2 yıldan 3.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, ayrıca 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan öğretmen H.A.’nın ceza alması durumunda meslekten menedilmesi de talep edildi.

"Okul müdürüne bunu yapan öğrenciye ne yapmaz!"

"Pes" dedirten olay sonrası "okul müdürüne bunu yapan öğrenciye ne yapmaz" yorumları yapıldı.

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