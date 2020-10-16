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Aktüel Trabzon'da kaçak içki operasyonu
Aktüel

Trabzon'da kaçak içki operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:20:01 -
Trabzon'da kaçak içki operasyonu

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda, 10 litre etil alkol, 6 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ve 16 boş pet şişe ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sahte ve kaçak içki satışının önlenmesi amacıyla şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 10 litre etil alkol, 6 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ve 16 boş pet şişe ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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