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Trabzon'da ilginç olay! Hırsızdan kaçıp dolandırıcıya yakalandılar

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde 70 kişinin hırsızdan korkarak birikimlerini emanet ettiği kuyumcu gece yarısı dükkanı kapatarak ortadan kayboldu.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:41
Trabzon'da ilginç olay! Hırsızdan kaçıp dolandırıcıya yakalandılar

Trabzon Çarşıbaşı ilçesinde vatandaşlar altın ve para birikimlerini, evlerinde saklamak yerine güvenli buldukları kuyumcu S.K.ya teslim etti. Ancak, S.K. bir süre önce kuyumcu dükkanını devrederek ortadan kayboldu. Toplam 15 kilo 487 gram altın, 946 çeyrek altın, 73 Cumhuriyet altını, 25 burma bilezik, 8 hasır bilezik, 67 bin 975 Euro, 29 bin 100 dolar ve 410 bin 355 TL'yi S.K.ya teslim eden 70 kişi savcılığın yolunu tuttu. 70 kişi dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kuyumcu mağdurlarının sayısının artacağı belirtildi. 

'Kefen partamı emanet ettim'

Dolandırıldığını iddia eden Nevin Yanık, "Tüm birikimini kuyumcuya emanet ettim. Kefen param bile ondaydı.  Altınla birikim yapmıştım. Eniştemin de, kızımın da parası ondaydı. Kendisine güvendik ama bizi yıktı dedi. Havva Kul da, "Saklayacak yerim olmadığı için bir miktar parayı kuyumcuya verdim. Bana Her zaman benden alırsın, burası sağlam yer derdi. 620 gram altın, 12 çeyrek altın, 2 bin 500 liramı emanet ettim. Ciğer hastasıyım, çocuğum asker, Suriyede savaşta. Babası yok. Çocuğumu evlendireceğim ama para bulamıyorum, borç aldım. Şimdi kuyumcunun peşine dolaşıyorum. Beni dolandırmasın, alacaklarımı istiyorum" diye konuştu.

'O para benim her şeyimdi'

Halil Saka da 1700 gram altın karşılığındaki parayı kuyumcuya emanet ettiğini belirterek "Trabzon'da dolmuşum vardı. Plakayı sattım, iş yapmayı planlıyordum. 2010 yılında ısrarla benden para istedi. İş yapacağımı, kısa zamanda bu parayı geri alacağımı söylediğim. Bu şekilde paramı verdim. Sonrasında iflas ettiğini duydum. Niyeti bozukmuş. O para benim her şeyimdi, geleceğimdi" dedi.

'Hepimiz mağdur olduk'

15 yıldır profesyonel olarak futbol yaşantısını sürdürdüğünü ve futboldan kazandığı parayı kuyumcuya yatırdığını anlatan Doğan Çift ise şunları dedi:

"Futboldan 10 yılda kazandığım paramı güvendiğimiz bir arkadaşımız olduğu için bankaya yatırmadım ve altın olarak kendisine verdim. Aileme daha önce yardımcı olmuştu. Benim de o zamanlar ihtiyacım olmadığı için 860 gram altın ve 26 adet çeyrek altını kendisine verdim. Daha sonra iflas ettiğini duyduk. 'Ayıp olmasın', alırız diyerek paramızı istemedik. O derece güvenimiz vardı kendisine. 2013 yılında vermiştim parayı. Altı yıl bekledik. Hepimiz mağdur olduk. Kimi  evlilik parasını, kimi altınını, birikimini bıraktı. Ben de yemedim, içmedim paramı ona bıraktım. Bu psikolojiden sonra futbolu bırakma noktasına geldim. Kolay bir süreç değil. Bu insanlara yazık, günah.

Avukat: Mağdur sayısı artabilir

Avukat Alperen Karakuş, 70 kişinin konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirterek "Buradaki insanların büyük kısmı, güvenlik noktasında tereddütleri olması sebebiyle altınlarını istediğim zaman geri alabilirim düşüncesiyle bu kişiye emanet ediyorlar. Bir gece yarısı da dükkan kapatılıp, şahıs gidiyor. 26 Aralık 2018 tarihi itibariyle ilk başvuru yapıldı. Sayı her geçen gün artmakta. Bu meseleyi duyan, mağdur olan insanlar karakola müracaat ediyor. Sayının 350'yi bulabileceği söyleniyor. Çok ciddi bir mağduriyet, ciddi meblağlar söz konusu. 70 kişi için yaklaşık 6 milyon TL civarında bir meblağ söz konusu. Sayının artmasıyla birlikte miktar da artacaktır" şeklinde konuştu. Avukat Karakuş, konunun takipçisi olduklarını söyledi. 

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:41
  1. Trabzon Çarşıbaşı
  2. dolandırıcı kuyumcu

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  • bahattin kilicbahattin kilic24 dk önce
    hak tir bu millete Devletin Bankasi var kasasi var üc bes kurus ödeyip bir kasa kiralasaniz ne olur en azindan garantin var ,birde buciflik bank hikayesi vardi onlara hic üzülmedim ohh oldu bir utanmadan cikmislar yok müslümanlar diye güvendik yok milliydi hadi ordan sirf AC gözlü oldgunuz icin bunlar oluyo Devlet bir kanun yasa koymus sen onlara uyma yok sogra agla sizla ,bu son olmiycak bu gibi haberler devamli oluyo ama ders cikaran kim sogra devlet bizi kurtarsin ben Devlet olsam basarim cezayi yapmayin Allah askina bu neyin hirsi eninde sonunda ölecez üc bes kurus kazan helalinden kafani yastiga koydugun zaman vicdanin rahat etsin,saygilarimla
  • Metin YükselMetin Yüksel47 dk önce
    müslümanlar bankalar kadar dürüst olmazsa, bankasiz is yapamaz hale gelirler. bu cürüm, islam kardesligininede inanca ve keneslenmeye vurulmus bir ihanetdir. Bedeli zannedildigindende daha agir olacak. Hayat dedigin sayili günler.
  • MAHMUT OZMAHMUT OZ57 dk önce
    Ekmegimizdenmi,suyumuzdanmi bilmiyorum amabunca aci badireden,sonra hala daha bu tur firsatci alcaklarin tuzagina dusecek kadar ahmak insanin bollugunu gorunce hayiflanmadan edemiyorum.

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