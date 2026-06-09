  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akit’e yönelik alçak saldırıya tepki yağıyor! Özel’in militanları suçüstü oldu Korsan Başkan Özgür'den provokasyona devam: Darbeyi bir kez daha Meclis önünde püskürttünüz! Türkiye'den çok konuşulacak 'Suriye' kararı! Bakan 'açmayı planlıyoruz' diyerek duyurdu Trump onaylarsa dört ABD askeri infaz edilecek! Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’a flaş cevap: Biz bu oyunu bozarız Meclis Başkanı noktayı koydu: TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grubu’na ziyaretçi alınmaması kararını verdi! Akit Medya’ya linç girişimi! Özgür hedef gösterdi, kudurmuş militanlar saldırdı Alparslan Kuytul grubundan algı oyunu: Sosyal medyada başlatılan plan çöktü Kılıçdaroğlu’na var da Özel’e yok mu? Mansur’dan CHP’deki kriz için tek taraflı çağrı Son dakika! Kılıçdaroğlu Meclis’e gitmiyor: Tüm CHP'lileri saat 14.00'te baba ocağımıza bekliyorum!
Dünya İsrail yalakası Modi'den çağrı
Dünya

İsrail yalakası Modi'den çağrı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
İsrail yalakası Modi'den çağrı

Terör devleti İsrail'e olan yalakalığıyla bilinen Hindistan Başbakanı Modi, Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması ve diplomasi çağrısı yaptı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefon görüşmesinde Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi için gerginliğin azaltılması ve diplomasi çağrısında bulundu.

Hindistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Modi ve Emir Sabah'ın telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, Modi, görüşmede bölgede gerilimin tırmanmasından "endişeli" olduğunu belirtirken, "Kuveyt'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları esefle kınadığını" kaydetti.

Modi, bölgede barış ve istikrarın bir an önce yeniden tesis edilmesi için "gerginliğin azaltılması, diyalog ve diplomasi" çağrısı yaptı.

 

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık 3 Haziran'da Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Uluslararası Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu, İran'dan düzenlenen saldırı nedeniyle hasar oluşan Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nda uçuşların askıya alındığını belirtmişti.

İsrail'in saldırısı sonrası İran Kızılayı'ndan açıklama
İsrail'in saldırısı sonrası İran Kızılayı'ndan açıklama

Dünya

İsrail'in saldırısı sonrası İran Kızılayı'ndan açıklama

İsrail'in saldırısı sonrası İran Kızılayı'ndan açıklama
İsrail'in saldırısı sonrası İran Kızılayı'ndan açıklama

Dünya

İsrail'in saldırısı sonrası İran Kızılayı'ndan açıklama

İsrail'i kızdıracak büyük itiraf! 'ABD, İran'dan İsrail'e ateşlenen füzeleri engellemedi'
İsrail'i kızdıracak büyük itiraf! 'ABD, İran'dan İsrail'e ateşlenen füzeleri engellemedi'

Dünya

İsrail'i kızdıracak büyük itiraf! 'ABD, İran'dan İsrail'e ateşlenen füzeleri engellemedi'

İsrail, Türkiye’deki Gazze eylemlerini fişlemiş!
İsrail, Türkiye’deki Gazze eylemlerini fişlemiş!

Dünya

İsrail, Türkiye’deki Gazze eylemlerini fişlemiş!

{relation id:2006381 slug:'israilin-saldirisi-sonrasi-iran-kizilayindan-aciklama'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz selçuk

Bır an önce Sihler Pencap ve Müslüman lar Hindistan dan ayrılmalıdır
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23