  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trabzon'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 21:43:37 -
Trabzon'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan şiddetli yağış sonrası Ormanseven Mahallesi Sandıkkaya mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığı belirtildi.

Heyelan nedeniyle mahsur kalan vatandaşların Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldığı vurgulanan açıklamada, kapanan yolların ise Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldığı aktarıldı.

Son zamanlarda bölgede etkisini gösteren şiddetli yağışların sel baskınları ve heyelanları da beraberinde getirdiğinin altı çizilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak sel baskınları ve heyelanlara karşı mesai mefhumu gözetmeksizin görev başındayız. Halkımızın da böyle durumlarda çok dikkatli olmalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istirham ediyoruz." ifadesine yer verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek'ten sosyal medyayı sallayan paylaşım: Kim bu hanımefendi?
Gündem

Melih Gökçek'ten sosyal medyayı sallayan paylaşım: Kim bu hanımefendi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından paylaşım büyük beğeni aldı.
Suriye'de neler oluyor? Beşşar Esed fenalaştı
Dünya

Suriye'de neler oluyor? Beşşar Esed fenalaştı

Suriye'yi arkasındaki Rusya ve İran ile birlikte yerle bir eden Beşşar Esed, Meclis konuşması yaptığı sırada fenalaştı.
Başkan resmen duyurdu: Fenerbahçe ile anlaştık
Spor

Başkan resmen duyurdu: Fenerbahçe ile anlaştık

Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso, Mauricio Lemos transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı