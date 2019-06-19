Trabzon'da hayatta kalma mücadelesi böyle görüntülendi Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde mahsur kalanlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Düğün için bir araya gelenlerin sel anında yaşadıkları dehşet ise telefon kameralarına yansıdı. 4 kişi öldü Araklı'da dün sağanak yağışın ardından meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 4'e yükselirken kayıp 6 kişiye ulaşılması için ise çalışmalar devam ediyor.

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