Trabzon'da hayatta kalma mücadelesi böyle görüntülendi
Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde mahsur kalanlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.19 Haziran 2019 Çarşamba 14:43
Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Düğün için bir araya gelenlerin sel anında yaşadıkları dehşet ise telefon kameralarına yansıdı.
4 kişi öldü
Araklı'da dün sağanak yağışın ardından meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 4'e yükselirken kayıp 6 kişiye ulaşılması için ise çalışmalar devam ediyor.
YORUM YAZ