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Trabzon'da hayatta kalma mücadelesi böyle görüntülendi

Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde mahsur kalanlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:43

Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Düğün için bir araya gelenlerin sel anında yaşadıkları dehşet ise telefon kameralarına yansıdı.

4 kişi öldü

Araklı'da dün sağanak yağışın ardından meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 4'e yükselirken kayıp 6 kişiye ulaşılması için ise çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:43
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