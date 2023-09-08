Trabzon'da havalimanı'na 2. acil iniş! Türkiye'ye duyuruldu: Motoru arızalandı, kuş girdi!

Trabzon - Cidde seferini için Trabzon Havalimanı’ndan kalkıp, motor arızası nedeniyle 2 kez acil iniş yapan Flynas Havayolları’na ait yolcu uçağında kapsamlı inceleme ve onarım için yurt dışından gelecek ekip bekleniyor. İlk kalkış sonrası motoruna kuş girdiği değerlendirilen uçağın yolcuları, başka bir uçakla ülkelerine gönderildi.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gitmek için önceki gün saat 22.15’te Trabzon Havalimanı’ndan kalkan Flynas Havayolları’na ait HZ-NS58 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra motorlarından biri arızalandı.

Arızaya bağlı olarak motorda alev uzaması oluştu.

Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı’na acil iniş izni istedi.

Apronda alınan geniş güvenlik önlemleri sonrası uçak, havalimanına sorunsuz iniş yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uçaktan 130 yolcu ve 8 mürettebat tahliye edilirken, tedirginlik yaşayan ve çoğu Körfez ülkelerinden kente gelen turistler, otellere yerleştirildi.

Apronda bekletilen uçakta kabin ekibi kontrollerini yaptı, kalkışa engel durum olmadığına karar verildi.

Bunun üzerine uçuştan vazgeçen birkaçı hariç, diğer yolcular tekrar uçağa alındı.

Uçak, Cidde seferi için saat 02.02’de yeniden kalktı.

Yaklaşık 30 dakika sonra havada bahse konu arızanın aynısının yaşandığını fark eden pilot, geri dönüp yine acil iniş yaptı.

Apronda park pozisyona alınan ve ilk kalkıştan kısa süre sonra motoruna kuş girdiği değerlendirilen uçakta, kapsamlı inceleme ve onarım için yurt dışından gelecek teknik ekip bekleniyor.

ntv'ye göre: Bu arada havada 2 kez korku dolu anlar yaşayan uçağın yolcuları ise kente gelen başka uçakla Cidde'ye gönderildi.