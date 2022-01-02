Trabzon'da göreve başladı... Şehit Eren Bülbül'ün ismi verildi

21 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka ilçe kırsalında Eren Bülbül, PKK’lı teröristlerin varlığını güvenlik güçlerine ihbar etmesi üzerine çıkan çatışmada vurularak şehit olmuştu. Şehit Eren Bülbül’ün doğum gününde Trabzon’da anma programı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından "Kontrol Bot Projesi" kapsamında Emniyet Teşkilatına kazandırılan ilk Karakol botuna "Şehit Eren Bülbül" ismi verildi. "Şehit Eren Bülbül Karakol Botu" Trabzon’da göreve başladı. ARES 35 FPB hızlı karakol botlarında 17 adet Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kontrol Bot Projesi

Şubat 2018’de Savunma Sanayii Başkanlığı, resmi internet sitesinde Kontrol Botu Projesi İhale İlanı yayınlanmıştı. Proje kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacına binaen 105 adet Kontrol Botu tedarik edileceğini açıklamıştı. 5 firmanın teklife çağrı dosyası aldığı ihalenin Ares Tersanesi’ne verilmesi kararlaştırılmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ilk kez üretildi. Bot saatte 35 deniz mili hıza ulaşabilmektedir.

Düzensiz göç, arama ve kurtarma, insan kaçakçılığına karşı mücadele ve güvenlik için tasarlanmış ve inşa edilmiştir. İnsan kaçakçılığının yanı sıra denizlerdeki tüm adli olaylara müdahale edebilmesi beklenen kontrol botları, ağırlıklı olarak küçük kasabaların limanlarında konuşlandırılacaktır.

Botun genel özellikleri:

Tam Boy: 10.80 m

Genişlik: 3.30 m

Draft: 0.83 m

Deplasman: 85 ton

Azami Sürat: 35 kts

Seyir Siası: 160 NM

Nisan 2021’de, Ares Tersanesi, 122 botun inşasından oluşan en büyük gemi inşa projesinde ilk karakol botunun denize indirildiğini açıklamıştı. Sahil Güvelik Komutanlığı tarafından 105 adet alınacak olan hızlı karakol botları Adalar Denizi’nin yanı sıra Türkiye’nin tüm karasularında kullanılacak. ARES 35 FPB Ares Tersanesi tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı için geliştirilmiş bir hızlı karakol botudur.