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Trabzon'da feci kaza! Yaralılar var

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

11 Kasım 2018 Pazar 22:23
Trabzon'da feci kaza! Yaralılar var

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaattin Genç idaresindeki 61 PC 003 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Yoroz mevkisinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsünün yanı sıra Samet, Ali, Serdar, Meryem ve Şükran Genç ile Ahmet ve Ayşe Güner yaralandı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 22:23
  1. Trabzon
  2. trafik kazası

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