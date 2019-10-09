Trabzon'da feci kaza! 1 ölü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.09 Ekim 2019 Çarşamba 17:08
K.K. (37) idaresindeki panelvan, Mustafa Demir Caddesi'nde seyyar satış yapan Muhammet Bekar'a (31) çarptı.
Kazada yaralanan Bekar, kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bekar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası gözaltına alınan K.K,adliyeyesevk edildi.
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