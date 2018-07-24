Trabzon'da e-Ticaret zirvesi!

Erturan, Hepsiburada Ticari Grup tarafından Trabzon'da düzenlenen "E-ticaret Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Trabzon'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Bugünün kendileri için önemli olduğunu dile getiren Erturan, "Bildiğiniz gibi Hepsiburada dijitalleşmenin öncüsü, e-ticaretin lideri ancak biz çok çok iyi biliyoruz ki yerel markalar, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, Türkiye’de e-ticaretin büyümesi için daha aktif yer alıyor olması lazım. O nedenle de biz burada bugün büyük bir ekip olarak karşınızdayız." ifadelerini kullandı.

Erturan, amaçlarının katılımcılara e-ticareti anlatmak, e-ticarete nasıl girilebileceğini söylemek ve e-ticarette başarılı olmak için neler yapılabileceğini konuşmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisi yaklaşık yüzde 5 ile yüzde 7 arasında büyüyen bir ekonomi ama e-ticaret son dönemde baktığınızda yüzde 30 büyüyen bir sektör. Bugün Hepsiburada aylık 80 milyon ziyaret alan, 23 milyon kişinin ziyaret ettiği bir platform. Herhangi bir kişi Türkiye'de alışveriş yapmak istediği ve bir ürün aradığı zaman bu müşterilerin yüzde 61'i Google'den önce Hepsiburada'ya girip bir ürün arıyor. O yüzden Hepsiburada'yı sadece bir satış platformu olarak görmemelisiniz.

Hepsiburada sizin markanızın bilinirliğini, çok büyük bir müşteri kitlesine ulaşmanızı sağlayacak büyük bir platform, ekosistem. Bizim ayrıca Türkiye'de Hepsiburada olarak dijitalleşmenin artması, e-ticaretin büyümesini desteklemek gibi de bir misyonumuz var. Bu misyon çerçevesinde yerel işletmelerin ve KOBİ'lerin çok daha aktif bir rol almasını istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Trabzon'dan sonra da diğer illerde de bu zirveleri yapacağız. Bunun arkasındayız, takipçisiyiz ve hiçbir zaman da bırakmayı düşünmüyoruz."

Erturan, e-ihracatı da önemseyen bir grup olduklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde planlarımızın detaylarını sizinle paylaşacağız. Amacımız doğru pazarlara, doğru müşteri gruplarına sizin ürünlerinizi ihracat anlamında da desteklemek olacak. Türkiye ekonomisine katkı vermek istiyoruz ve bunun için elimizden gelen çalışmayı da yapacağız." diye konuştu.

- "E-ticaretin en büyük özelliği, oturduğumuz yerden bütün dünyaya ulaşmaktır"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da amaçlarının, Trabzon'un ticaret hacmini büyütmek olduğunu ifade etti.

Programı düzenleyen Hebsiburada yetkililerine de katkılarından dolayı teşekkür eden Hacısalihoğlu, dışa açılımın da önemine dikkati çekti.

Hacısalihoğlu, dışa açılımın ticaret hacmini büyütmek olduğunu aktararak, "Tabii bu sadece ulusal değil, uluslararası olarak da ticaret hacmini büyütmektir. İşte bu e-ticaretin en büyük özelliği, oturduğumuz yerden bütün dünyaya ulaşmaktır. Bu imkanı bize firmalarımız sağlıyor ama bugün Hepsiburada ile bütün detayları göreceğiz ve bu toplantının sonucu olarak da burada birçok firmamızın bu sisteme kaydolmasını arzu ediyoruz." dedi.

Sonuç odaklı bir toplantı olmasını arzu ettiklerine dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Trabzon tarih boyunca bir ticaret merkezi oldu. 4 bin yıllık tarihinde ayakta kaldı ve tarihçilere göre de dünyada yaşayan en eski şehirlerden bir tanesi olarak geçiyor. Bu demektir ki Trabzon'daki ticaret hacmi hala eski özelliğini koruyor. Biz biliyoruz ki rakamlardan Trabzon'daki ticaret her yıl yüzde 15-18 civarında büyüme gösteriyor. Bu Trabzon'daki girişimcilerin, üreticilerin sayesinde oluyor. Hepsini kutluyorum." şeklinde konuştu.

Hacısalihoğlu, dijitalleşmenin önemine de dikkati çekerek, "Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 10 dijital dönüşüm merkezi kurulacak. Trabzon olarak biz de bunlardan bir tanesine talibiz. Başlangıcını da geçmişte yapmıştık. Bunu da burada yapmak suretiyle artık bu sistem geleceğe dönük sadece mal alıp satma yerine değil, aynı zamanda dijitalleşme konusunda da katkı sağlama ve yeni firmalar ortaya çıkarma konusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaların ardından Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Melek Bar Elmas,Trabzon Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat İskender, katılımcılarla görüş ve öngörülerini paylaştı.