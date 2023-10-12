Trabzon'da düğünde havaya ateş açan 7 şehir eşkıyası yakalandı
Trabzon'un Of ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 7 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Trabzon'un Of ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 7 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Of ilçesinde bir düğünde havaya ateş açıldığı tespit edildi.
Ekipler, yaptığı çalışmaları sonucunda tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan aramalarda, 3 tabanca ve 76 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. (İLKHA)
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