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Yerel Trabzon'da düğünde havaya ateş açan 7 şehir eşkıyası yakalandı
Yerel

Trabzon'da düğünde havaya ateş açan 7 şehir eşkıyası yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-12 17:24:00 -
Trabzon'da düğünde havaya ateş açan 7 şehir eşkıyası yakalandı

Trabzon'un Of ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 7 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Trabzon'un Of ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 7 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Of ilçesinde bir düğünde havaya ateş açıldığı tespit edildi.

Ekipler, yaptığı çalışmaları sonucunda tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan aramalarda, 3 tabanca ve 76 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. (İLKHA)
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