  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Enselendiler

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun

Şer odaklarında iddianame paniği

İstanbul'da musluklardan çamur akmıştı! İSKİ'den açıklama geldi

İmamoğlu bir projedir!
Yerel Trabzon’da düğün kabusa döndü! 100 kişi yemekten zehirlendi
Yerel

Trabzon’da düğün kabusa döndü! 100 kişi yemekten zehirlendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzon’da düğün kabusa döndü! 100 kişi yemekten zehirlendi

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde damat evinde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekleri yiyen yaklaşık 100 davetli, kısa süre içinde rahatsızlanarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek davetlilerin tedavi sürecini başlattı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde damat evinde gerçekleştirilen bir düğünde dağıtılan yemeklerden yiyen yaklaşık 100 davetli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Dolaylı Mahallesi’nde bir düğünde ikram edilen tavuklu pilav ve sarma yemeğini tüketen davetlilerden bazıları dönüş yolunda fenalaştı. İlk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, başta Sürmene Devlet Hastanesi olmak üzere çevre ilçe hastanelerine sevk edildi. Hastanelere başvuran davetlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Zekeriya Aslan, "Yemekten sonra dönüş yolunda herkesin midesi bulanmaya başladı. Yolda istifra ettik fakat bazı kişiler fazla rahatsızlandı, sonra da hastaneye geldik" dedi.

 

Diğer bir zehirlenen davetli Fatih Çoğalan ise, "Şu an iyi sayılırım fakat takatim yok. Tavuk yedim, yemez olayım. Çok kötüyüm. Allah’tan biz biraz hızlı geldik de sağ salim hastaneye yatabildik" diye konuştu. Diğer davetli Adem Yıldız ise, "Düğüne gittik. Tavuk pilav, dolma yedik, sonuç bu. Mide bulantısı ve kusma yaşadık. Serum takıldı, bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

Hastanede yakını bulunan zehirlenmeyen davetlilerden Salih Şahin, "Gündüz yapılan nikahın ardından Dolaylı Mahallesi’nde eğlence tertip edilmişti. Biz de oraya gittik. Orada bize yemek dağıttılar. Ben yemek yemediğim için zehirlenmedim. Özellikle tavuğu yiyenlerin çeşitli aralıklarla zehirlendiğini duyduk. Fakat tavuktan yemeyenlerin zehirlenmediğini öğrendik. Tavuk tarihi geçmiş bir tavuk muydu bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Tek ısırığı can alıyor! Türkiye’de yaşayan en zehirli yılan türü görüntülendi
Tek ısırığı can alıyor! Türkiye’de yaşayan en zehirli yılan türü görüntülendi

Yerel

Tek ısırığı can alıyor! Türkiye’de yaşayan en zehirli yılan türü görüntülendi

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme
Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Gündem

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Bakanlıklar peş peşe uyarıyor! Gıda zehirlenmesinde kulaklara küpe olacak mesajlar
Bakanlıklar peş peşe uyarıyor! Gıda zehirlenmesinde kulaklara küpe olacak mesajlar

Gündem

Bakanlıklar peş peşe uyarıyor! Gıda zehirlenmesinde kulaklara küpe olacak mesajlar

Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 kişi hastaneye kaldırıldı!
Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

Gündem

Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
Aktüel

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun ..
Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!
Dünya

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Irak’ta yağışların sert düşüşü, yeraltı sularının tükenmesi ve Dicle–Fırat hattına aşırı bağımlılık, su stoklarını yüzde 8’e kadar indirdi. ..
Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp
Gündem

Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp

Konya’da kahraman şehidimizin taziyesi varken kendini bilmez şahıslar düğün yaptı. Saygısızlık karşısında harekete geçen polis ekibi, olay y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23