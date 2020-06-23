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Aktüel

Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 12:07:33 -
Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetin akıntıda kaybolan sürücüsünün cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 20 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında, kamyonetiyle Coşandere Deresi'ne düşen ve kaybolan Zeki Atasoy'un (53) bulunması için dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara, sabah yeniden başlandı.

AFAD, UMKE, Kızılay, Sahil Güvenlik, AKUT ve deniz polisi ekiplerinden 54 personelin katıldığı çalışmalar, kamyonetin düştüğü derede devam etti. Yaklaşık 10,5 kilometrelik güzergahta çalışan ekipler, sürücü Atasoy'un cansız bedenine, kamyonetin düştüğü yerin yaklaşık 200 metre aşağısında ulaştı.

Ekiplerce, bulunduğu yerden çıkartılan Atasoy'un cenazesi, Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sümela Manastırı yolunda seyreden Zeki Atasoy, kullandığı 61 LC 594 plakalı kamyonetin uçuruma yuvarlanmasının ardından Coşandere'ye düşmüş ve akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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