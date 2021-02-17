Trabzon'da bugün okullar tatil mi? 17 Şubat Çarşamba Trabzon'da yüz yüze eğitim var mı?

Trabzon'da kar yağışı dolayısıyla yarın yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi. Kurulun, alınan meteorolojik veriler ile bölgede görülen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Trabzon genelindeki tüm resmi ve özel okullarda yarın eğitime ara verilmesine karar verdiği vurgulandı.

Ayrıca, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, hafızlık eğitimi veren Kur'an kursları, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında da eğitim yapılmayacağı aktarıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Trabzon hava durumu