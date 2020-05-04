Trabzon'da bir mahallede Kovid-19 karantina uygulaması kaldırıldı
TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi'nde 16 Nisan'da başlatılan karantina sona erdi.
Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Maçka ilçesinin Ocaklı Mahallesi'nin 16 Nisan'da karantina alındığı belirtildi.
Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uygulamaya konulan karantinanın, bugün saat 08.00 itibarıyla kaldırıldığı ifade edildi.