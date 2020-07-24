  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trabzon'da bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 22:26:34 -
Trabzon'da bir mahalle karantinaya alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi'nde karantina tedbiri uygulandığı bildirildi.

Şalpazarı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışa geçtiğine işaret edilerek, "Geyikli Mahallesi Uzunevi ve Adembilmez Küme evleri mevkisinin ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 81 no'lu kararı uyarınca ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına ve giriş çıkışlara izin verilmemesine karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı