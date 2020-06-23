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Aktüel

Trabzon'da bir mahalle ile 10 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 12:26:07 -
Trabzon'da bir mahalle ile 10 ev karantinaya alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'un bazı ilçelerinde bir mahalle ile 10 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle karantinaya alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarında görülen artış dolayısıyla Araklı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçeye bağlı Taşönü Mahallesi'nin tamamında karantina uygulandığı belirtildi.

Çaykara ilçesinin Işıklı Mahallesi Değirmen Sokak No: 38 Sultan Murat Apartmanı ile Şahinkaya Mahallesi Gülveren Sokak Küme Evleri No: 21-22-23-24-25 ve 28 adresli 6 hanenin karantinaya alındığı vurgulandı.

Ayrıca, Of ilçesinde Keler Mahallesi Sağlık Evi mevkisindeki 9-10-13 ve 17 adresli 4 hanede de karantina uygulandığı kaydedildi.

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