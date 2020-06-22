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Aktüel

Trabzon'da bir apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 19:09:48 -
Trabzon'da bir apartman karantinaya alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulamasına karar verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Pelitli Mahallesi Pelitli Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir apartmanın, yapılan filiasyon ve diğer çalışmalara rağmen Kovid-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan karantina kararının, saat 20.00 itibarıyla uygulanacağı ifade edilen açıklamada, giriş ve çıkışların kapatılacağı apartmandaki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından karşılanacağı kaydedildi.

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