Trabzon’da ayı kapıya dadandı! Trabzon’da arı kovanlarının bulunduğu barakadan bal kokusu alan ayı kapıyı açmaya çalıştı.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu barakadan bal kokusu alarak kapıyı açmaya uğraşan ayı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürmene'de baba mesleği arıcılığı sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarına dadanan ayılarla mücadele ediyor. Barakasının dört bir tarafına yerleştirdiği güvenlik kameralarıyla gelen misafirlerini izleyerek ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşan Sedef, bu sefer bir ayının bal için verdiği uğraşı kaydetti. Bal kokusunu alan bir ayının barakanın kapısını açmak için uğraş verdiği o anlarda barakanın içinde bulunan Sedef, görüntüleri “Anzer balının kokusunu almış. Durumlar vahim. İçeride adrenalin tavan yaptı” ifadeleriyle paylaştı.

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