Trabzon’da 9 bin 300 litre atık yağ ve 3 bin 200 kilo atık pil toplandı

Trabzon’un Ortahisar ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada 9 bin 300 litre atık yağ ve 3 bin 200 kilo atık pil toplandı.

Ortahisar Belediyesi’nin düzenlediği Bayanlar Arası Atık Yağ ile Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, son yıllarda yapılan çalışmalarla çevre duyarlılığının eskiye oranla çok yüksek düzeye çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen ’Sıfır Atık Projesi’nin çok önemli olduğunu belirten Başkan Genç, "Bu yarışmalar dolayısıyla bir bilinç ortaya çıkardığımız gerçeğini de tespit etmemiz lazım. O nedenle çevreyi biraz geniş düşünmemiz lazım. Çevreye zararı olan atığın, yönetimi de gerekir. Bu konuda ülke olarak toplum olarak çevre bilincinin geç oluştuğunu görüyoruz. Oysa batı ülkeleri uzun zaman önce çevreye zararı olan atıklarla ilgili ayrı bir yönetim oluşturmuş. Gerek temizliği ve gerek bertarafı ile ilgili ve daha ziyade geri dönüşümüyle ilgiliayrı yapılar oluşturulmuş. Biz de ülke olarak son zamanlarda bu işi ciddi bir şekilde ele alarak bir sıfır atık politikası da üreterek devletimizin çok önemli kurumları başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve çok kıymetli eşlerinin ortaya koyduğu bu tutumu ve bu hassasiyeti, bütün ülkemize yayarak bu tür programlar tertip ediyoruz" diye konuştu.

Çöpten enerji üretilecek

Yeni kurulacak çöp dönüşüm tesisinde enerji üretileceğini vurgulayan Başkan Genç, “Ortahisar’da 93 okulumuzda böyle bir yarışmamız var. Evlerde de 145 hanımefendinin katıldığı bu çalışmalarla beraber bir toplumsal şuuru ortaya koyalım. Daha temiz, en temiz şehir bizim şehrimiz olsun. En temiz şehirde yaşayalım. Yeni dönemde Sürmene Kutlular’daki katı atık bertaraf alanının dolması nedeniyle ayrı bir çalışma var. Bu çalışmada hem geri dönüşüm, hem de tabiatı yormayan ve bu atıklardan enerji üreten bir yapılanma projesi var. Bunun çalışmaları ciddi olarak TRABRİKAB bünyesinde sürdürülüyor. Büyükşehir ve Rize belediyelerimiz bu işin içinde. Çöplerin toplanıp, depolandığı bir tesis kuracağız. Bu tesiste çöpleri yakmak suretiyle enerji üretilecek. Yani çöpten enerji üreteceğiz. Böylece çöpün tabiata olumsuz etkisini ortadan kaldırırken; diğer yandan ülkemizin en çok ihtiyacı olan enerji konusunda da üretim yapacağız. Çöplerin depolanma sorunu da ortadan kalkmış olacak. Şu anda Ortahisar merkezinde günlük 350-360 ton çöp toplanıyor. Yaz aylarında bu rakam bazen 370 tona da çıkıyor. Bunu sağlıklı ve çevreci bir şekilde yönetmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Konteynırlar yeraltına alınacak

Ortahisar’da çöp konteynırlarını yeraltına almak için 49 nokta tespit ettiklerini ve konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden izin aldıklarını belirten Başkan Genç, “Bazı merkezi noktalarımızda konteynırları yeraltına alacağız. Bunlar görsellik ve çevre açısından hoş görüntü vermiyor. İlçemizde 49 noktada yer tespiti yaparak, bu konteynırlarımızı yeraltına alacağız. Bunu hem görsellik hem de çevre hassasiyeti açısından oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımızla aynı fikirdeyiz. İleriki zaman diliminde yeraltı çöp konteyner sistemini şehrimizin tamamına yaymayı tasarlıyoruz” ifadelerini kullandı.

9 bin 300 litre atık yağ, 3 bin 200 kg atık pil toplandı

Yarışmalarda Geleneksel Atık Pil Toplama Yarışması’nda birinciliği Erdoğdu Bey Ortaokulu, ikinciliği Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi,Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması’nda birinciliği Remziye Öztaş, ikinciliği Kübra Acınan elde etti. Toplamda 145 yarışmacının katıldığı Hanımlar Arası Bitkisel Atık Yağ Yarışması’nda yarışmacılar toplamda 9 bin 300 litre bitkisel atık yağ topladı. ’Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması’nda ise muhtarlıklara, eczanelere, alışveriş merkezlerine, camilere, kamu ve kurum kuruluşlarına bırakılan atık pil toplama kutularıyla birlikte, yarışmaya katılan 93 okulda toplamda 3 bin 200 kg atık pil toplandı.