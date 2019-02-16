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Trabzon’da 2 oto ustası 77 model Torosu paletli kar aracına dönüştürdü

Trabzon’da 2 oto ustası, 77 model Toros marka eski bir otomobile palet takarak aracı paletli kar aracına dönüştürdü.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:16
Trabzon’da 2 oto ustası 77 model Torosu paletli kar aracına dönüştürdü

Trabzon’da 2 oto ustası, 77 model Toros marka eski bir otomobile palet takarak aracı paletli kar aracına dönüştürdü. 1 yıl önce yapmaya başladıkları 42 yıllık otomobili geçtiğimiz günlerde çekici yardımı ile karla kaplı yaylaya çıkartan Gökhan Türkmen ve İskender Yavuz isimli ustalar kar üzerinde aracın performansını denemeyi ihmal etmedi.


Oto makas ustası olan Gökhan Türkmen, ‘Paletli Toros’u kışın karda yaylalarda binmek için yaptıklarını söyledi. Otomobil hariç tüm aksamlarını kendilerinin tasarladıklarını maliyetinin de işçilik hariç 5 bin TL’nin üzerinde olduğunu kaydeden Türkmen “Kışın yaylalarda karda araç kullanmayı çok seviyoruz. Bunun için kafamızda böyle bir şey tasarlayıp yaptık. Paletleri kendimiz kestik, kaynattık. Palete yön versin diye araçta 6 lastik kullandık. İş makinesi ve tank mantığı ile yaptık. Kafada tasarlayıp bu hale getirdik. İçine ısınmak için tüp koyduk. Çünkü yaylalar soğuk oluyor” dedi.


Türkiye’de bu tarz bir araç olduğunu düşünmediğini kaydeden Türkmen “İlk kez biz tasarladık. Hızını ve kullanımını yaylaya çıkarak test ettik. Mükemmel bir araç oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:16
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