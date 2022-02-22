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Spor Trabzon'a veda ediyor! Edgar le eşyalarını topladı
Spor

Trabzon'a veda ediyor! Edgar le eşyalarını topladı

Trabzonspor'da geçirdiği sakatlık sonrası sözleşmesi feshedilen Edgar le'nin eşi dün Trabzon'a gidip bütün eşyalarını topladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 15:17:00 -
Trabzon'a veda ediyor! Edgar le eşyalarını topladı

Trabzonspor’da çapraz bağ sakatlığı yaşayan en az sahalardan 6-8 ay uzak kalacağı açıklanan Edgar’ın sözleşmesi transfer döneminin sonlarına doğru karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti.

1 yıl opsiyonu bulunuyor

Normal şartlarda 1 yıl daha opsiyonu bulunan oyuncu için yabancı kuralının getirdiği zorunlulukla birlikte kulüp Edgar’a hak edişlerini ödemiş ve yollarını ayırmıştı.

Ağaoğlu tekrar görüşme yapılacağını söyledi

Daha sonra Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu ayrılığın nihai olmadığını ve oyuncu ile yeniden görüşeceklerini açıklamıştı.

Eşi Trabzon'a gitti, eşyalarını topladı

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor'da geçirdiği sakatlık sonrası sözleşmesi feshedilen Edgar le'nin eşi dün Trabzon'a gidip bütün eşyalarını topladı. Trabzon ile tüm bağlantıları koparan Edgar le ailesinin bu kararı çevresince 'bir daha dönmeyebilir' şeklinde yorumlandı.

Edgar le'nin Trabzonspor performansı

Kariyerinde; Barcelona B, Feyenoord, Nantes, Belenenses, Villarreal, Lille ve Trabzonspor takımları bulunan 27 yaşındaki Bissau asıllı Portekizli savunmacı bordo-mavililerde 61 maçta oynadı ve 3 gol attı.

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