Mart ayıyla birlikte Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının görüldüğü illerden biri olan Trabzon’da okulların durumu ise merak ediliyor.

Trabzon yarın 15 Mart okullar tatil mi valilik açıklaması!

Trabzon’da yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi. Öğrenciler ise yarın yani 15 Mart Salı günü okulların olup olmayacağını araştırmaya başladı. Trabzon Valiliği dün yaptığı açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Trabzon’da 15 Mart Salı günü kar yağışı bekleniyor. Okullarla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.