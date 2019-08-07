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Trabzon ve Şanlıurfalı girişimci kadınlardan ‘Kardeşlik Protokolü’

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezleri tarafından düzenlenen, Trabzon ve Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurullarının desteklediği Trabzon’dan Şanlıurfa’ya Girişimci Kadın Buluşması kapsamında “Kardeş Kurul” protokolü imzaladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:20
Trabzon ve Şanlıurfalı girişimci kadınlardan ‘Kardeşlik Protokolü’

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezleri tarafından düzenlenen, Trabzon ve Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurullarının desteklediği Trabzon’dan Şanlıurfa’ya Girişimci Kadın Buluşması kapsamında “Kardeş Kurul” protokolü imzaladı.


TTSO İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Nurcan Göç ve TOBB Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı, Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı tarafından imzalanan Kardeş Kurul protokolünde, ortaklaşa yapılacak çalışmalar, işbirliği alanları, etkinlikler ve diğer hususlar yer aldı.


Trabzon’dan Şanlıurfa’ya Girişimci Kadın Buluşması’nın ikinci gününde ise iş kadınları deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Beybin Öncel, Şanlıurfa-Halfeti’nin tarihsel ve kültürel zenginliğine dikkat çekerek her iki ilin turizm imkânlarının birleştirilerek büyük bir potansiyel oluşturulabileceğini vurguladı. Öncel, Şanlıurfa-Trabzon arasında direkt uçak seferlerinin başlatılmasının turizmi canlandıracağını da dile getirdi.


Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Kübra İlhan, tarihin sıfır noktası olan Şanlıurfa’nın Göbeklitepe, Balıklıgöl, kale, hanlar, hamamlar, camiler, tarihi sokaklar ve evler ile bir açık hava müzesi olduğunu belirterek, “Trabzonlu ve Şanlıurfalı işkadınlarının her iki ilde de bulunan kültür turizmi, gastronomi turizmi ve zanaatkârlıkanlamındaki potansiyeli değerlendirerek işbirliğimizi geliştirmesini bekliyoruz" dedi.


TTSO İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Yardımcısı ve Of Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Zühal Akyüzlü ise etkinliğin iki il arasında ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendireceğine inandığını belirterek, “Her iki ilin pek çok alanda ortak noktası var. Bu etkinlik sonucu gerçekleştireceğimiz işbirliği ve güç birliğinden faydalı ve sürdürülebilir sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu çalışmamızın TOBB bünyesindeki diğer odalara da model olacağına yürekten inanıyorum. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük network ağına sahip TOBB Kadın Girişimler Kurulu’nun kurucu üyelerinden biri olmaktan da onur duyuyorum" diye konuştu.


TOBB Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı, Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı da, etkinliğin ikinci adımının gerçekleştirdiği Trabzon’da bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Ayrı bölgelerde olan ama aynı duyguları taşıyan kadınlar olarak iki şehir arasında aslında bir ilki başlattık. Kadınlarımızın birlikte çalışma kültürünü ve Şanlıurfa ile Trabzon arasında ekonomik ve sosyal kalkınmayı güçlendirmek adına adımlar attık. İnanıyorum ki birlikte çok güzel işlere imza atıp model bir Kadın Girişimciler Kurulu olacağız. Diğer illerimizdeki kadın kurullarımız için de birlikte çalışmanın bir adımı olacak bu etkinliğimiz. Bu adımları atarken bize güvenen ve destek olan TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na da teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:20
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