Trabzon Valiliği: Yasal soruşturma açılmıştır

Trabzon Valiliği Trabzon’un Of ilçesi Ballıca mahallesinde tescili yapılan 33 taşınmazdan 293 ada 7 parsel dışında, 13 tanesine daha aykırı uygulama nedeniyle yasal soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Trabzon’un Of ilçesi Ballıca mahallesinde Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından ‘kültür varlığı’ olarak tescillenen bazı evlerde tadilat yapan vatandaşlara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan dava açıldı. Konuyla ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapan Trabzon Valiliği, tescili yapılan 33 taşınmazdan 13 tanesine daha aykırı uygulama nedeniyle yasal soruşturma açıldığını bildirdi.

Açıklamada, “Basında Trabzon’un Of ilçesinde kültür varlığı olarak tescillenen evinin su akıtan çatısının kiremitlerini değiştiren ve banyo ile tuvalet yapan 83 yaşındaki Yusuf Gurbetoğlu hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan dava açıldığı, 18 ay hapsi istenen Gurbetoğlu’nun cezasının paraya çevrilerek ertelendiği, Koruma Kurulunca ise cezaya itiraz edildiği, Yusuf Gurbetoğlu’nun, ‘Bu yaşımda hapishanede yatmamı mı istiyorlar?’ diyerek cezaya tepki gösterdiği, evinin koruma altına alındığından haberi olmadığı, çıktığı mahkemede de hakime ’Bana tebliğ edilmedi’ dediği hususları yer almıştır. Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 21/10/2005 tarih ve 441 sayılı kararı ve ekleri, 11/11/2005 tarihinde Of Kaymakamlığı’na, Of Tapu Sicil Müdürlüğü’ne, Of Kadastro Müdürlüğü’ne, Ballıca Belediye Başkanlığı’na, Merkez Mahallesi Muhtarlığı’na, Büyük Mahallesi Muhtarlığı’na, Orta Mahallesi Muhtarlığı’na göndermiş ve “Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit-Tescili hakkındaki Yönetmelik” gereğince; tescil edilen korunması gerekli taşınmaz kültür-tabiat varlıklarının Valiliğinizce, Kaymakamlığınızca en geç 3 gün içinde ilan tahtalarına asmak, Belediye hoparlörüyle duyurmak ve Köy Muhtarlığı’na bildirilmek suretiyle ilan tutanağının Müdürlüğümüze gönderilmesi ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine, korunması gerekli taşınmaz kültür-tabiat varlıkları olduğuna dair kayıt konulması gerektiğini bildirmiştir” ifadelerine yer verildi.







Ballıca mahallesindeki 33 taşınmaza tescil

Ballıca mahallesinde 33 adet sivil mimarlık örneği yapının kültür varlığı olarak belirlenmesi karar verildiğinin belirtildiği açıklamada, “Trabzon İli, Of ilçesi, Ballıca Beldesi, Merkez Mahallesi, 293 ada, 7 parseldeki taşınmaz Koruma Bölge Kurulunun 21.10.2005 tarihli kararı ile kişi adıyla tescil edilmiştir. Anılan karar ile Ballıca Beldesi sınırları içerisinde karar eki listede belirtilen 33 adet sivil mimarlık örneği yapının kültür varlığı olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararın dağıtımı Kurul Müdürlüğünün 11.11.2005 tarihli ve 1804 sayılı yazısıyla ilgili Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Muhtarlıklara iletilmiştir. Çeşitli basın kuruluşlarında çıkan haberlerde söz konusu yapıda çatı aktarımı ve tuvaletin genişletildiği belirtilmişse de yerinde yapılan incelemede; Yusuf Gurbetoğlu’na ait 293 ada 7 parselde bulunan kültür varlığı kabul edilen taşınmaz Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu personellerinin 15/05/2017 tarih 372 sayılı raporuyla; söz konusu yapıda izin alınmadan çatı örtüsünün yenilendiğini, doğu cephesinde yer alan eklenti bu cephenin ortasındaki kapıyı kapatılacak şekilde büyütüldüğünü tespit etmişlerdir. Bu kapsamda Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24/05/2017 tarih ve 3520 sayılı kararıyla yasal soruşturma açılmıştır. Of Cumhuriyet Başsavcılığı’da 08/09/2017 tarihinde iddianame düzenlemiş, Of Asliye Ceza Mahkemesi’de düzenlenen bu iddianameyi kabul ederek kovuşturmaya karar vermiştir. Kovuşturma kararı verilen dosya da Bakanlığımız avukatınca takip edilmiştir” denildi.







“33 taşınmazın 14 tanesi yasal soruşturma açıldı”

Tescili yapılan 33 taşınmazdan 14 tane yapıya aykırı uygulama nedeniyle yasal soruşturma açıldığının bildirildiği açıklamada, “Ayrıca tescili yapılan 33 taşınmazdan; 293 ada 7 parsel dışında, 13 tanesine daha aykırı uygulama nedeniyle yasal soruşturma açılmıştır. Kovuşturma sırasında mahkeme ve bilirkişi heyetiyle birlikte kurumumuz avukatı da keşfe katılmış; Yusuf Gurbetoğlu ve yakınlarına bu izinsiz uygulamanın düzeltilmesini, bunun için Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiğini şifahen söylemiştir. Yusuf Gurbetoğlu ve yakınları bu durumu ciddiye almamış ve izinsiz uygulamayı düzeltmemişlerdir. Böylece Anayasa ve Kanunlardan kaynaklanan devletin uğramış olduğu zarar da giderilmemiştir. Mahkeme tarafından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilebilmesi için devletin uğramış olduğu zararın giderilmesi gerekmektedir. Bu zarar da, ancak Koruma Kurulu’nun onay verdiği bir projenin hazırlanması ve projeye uygun olarak yapının tadil edilmesiyle mümkündür. Bu zararın giderilmemesi sebebiyle avukatımız mahkemenin vermiş olduğu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına itiraz etmiş, yapılan itirazda Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Anayasa’nın tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması başlıklı 63 üncü maddesinde ’Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır’ diyerek kültür varlıklarını Anayasal koruma altına almıştır ve bu görevi de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yüklemiştir. Bakanlığımız, Müdürlüğümüz ve avukatımız anayasanın bize yüklemiş olduğu bu görevi kanunlara uygun şekilde yerine getirmiştir. Davaya ilişkin hiçbir usulsüzlük bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.