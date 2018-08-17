Trabzon-Sivas maçının ilk 11'leri belli oldu
Haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor, kendi evinde Demir Grup Sivaspor'u ağırlayacak.17 Ağustos 2018 Cuma 20:57
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor, ikinci haftada sahasında Demir Grup Sivaspor'u konuk edecek.
TRABZONSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 21:45
YAYIN: beIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Zargo Toure, Hosseini, Onazi, Novak, Olcay, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
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