THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Trabzon-Sivas maçının ilk 11'leri belli oldu

Haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor, kendi evinde Demir Grup Sivaspor'u ağırlayacak.

17 Ağustos 2018 Cuma 20:57
Trabzon-Sivas maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor, ikinci haftada sahasında Demir Grup Sivaspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 21:45
YAYIN: beIN SPORTS 1 

 

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Zargo Toure, Hosseini, Onazi, Novak, Olcay, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 20:57
  1. Karaman
  2. Sivas
  3. Trabzonspor Haberleri
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'taki göstericiler tehdit etti! Sivil itaatsizliğe başvururuz
    1. Irak'taki göstericiler tehdit etti!..
    2. Mısır'da feci kaza! Çok sayıda ölü var
    3. Tuzla Piyade Okulu'na FETÖ baskını
    4. Rus vekilden Erdoğan açıklaması:..
    5. Galatasaray'dan ayrılan Carole'ün yeni..
    6. Suriyeliler teşekkür edip ülkelerine..
    7. Empoli Salih Uçan'ı açıkladı
    8. Boluspor dolu dizgin! 2'de 2 yaptı
    9. Hatay valiliğinden "özel güvelik..
    10. Zonguldak Mesut Özil için yürüdü
    11. AB'de yaz saati tartışması!
    12. İngilizler duyurdu: Trump Brunson'ı..
    13. Beşiktaş'ta deprem! Sözleşmesi..
    14. ABD'den Myanmar'a yaptırım kararı
    15. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen..
    16. Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
    17. Türkiye ve Fransa anlaştı! Harekete..
    18. Trabzon-Sivas maçının ilk 11'leri..
    19. Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7..
    20. Faciadan dönüldü! Boğaz'da hareketli..
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi