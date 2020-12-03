  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Trabzon hurmalı kek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Trabzon hurmalı kek nasıl yapılır?

Trabzon hurmalı kek tarifi | Trabzon hurması ya da cennet hurması isimleriyle bilinen meyve sağlık açısından son derece faydalıdır. Peki, Trabzon hurmalı kek nasıl yapılır? | Cennet hurmalı kek tarifi | Trabzon hurmalı kek gerekli malzemeler | Cennet hurmalı kek için hangi malzemeler lazım?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 22:29:00 -
Trabzon hurmalı kek nasıl yapılır?

Trabzon hurmalı kek yapılışı | Sağlık açısından son derece faydalı olan Trabzon hurmasını keklerinizde, tatlılarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Peki, cennet hurmalı kek nasıl yapılır?

Trabzon hurması faydaları nelerdir? | Cennet hurması yararları

Antioksidan yönünden zengin olan Trabzon hurması kalp sağlığı için son derece yararlıdır.

Trabzon hurması C vitamini yönünden zengindir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirir.

Göz sağlığı için yararlı olan cennet hurması A vitamini yönünden zengindir.

Cennet hurması bakır, fosfor, bakır yönünden zengindir.

Lif yönünden zengin olan Trabzon hurması mide ve bağırsak sağlığı için son derece önemlidir.

Karaciğeri temizleyen Trabzon hurması aynı zamanda tam bir enerji deposudur.

Trabzon hurmalı kek tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 4 adet Trabzon hurması
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 3 su bardağı un
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı toz zencefil
  • 1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

  • 1 adet Trabzon hurması
  • 2 yemek kaşığı şeker

Trabzon hurmalı kek nasıl yapılır?

Trabzon hurmalarını yıkanı, çekirdeklerini çıkarın. Hurmayı rondodan geçirin.

Un, kabartma tozu, vanilin, zencefil ve tarçını bir kapta karıştırın.

Püre haline getirdiğiniz hurmayı, şekeri ve sıvı yağı ise başka bir kapta karıştırın.

Şekerli karışımın içerisine yumurtaları kırın ve çırpın.

Unlu karışımı hurmalı karışıma ilave edin.

Spatula yardımıyla harcı karıştırın.

Yağladığınız fırın tepsisine harcı dökün.

Önceden ısıttığınız fırına tepsiyi sürün.

Bir adet hurmayı yıkayıp çekirdeklerini çıkarın ve dilimleyin. Yağlı kağıt serili tepsiye hurma dilimlerini yerleştirin.

Hurmaların üzerine şekeri serpin.

180 derecelik fırında hurmaları 7-8 dakika pişirin.

Hurma ilimlerini ardından pişen kekin üzerine yerleştirin.

Afiyet olsun.

Süt çorbası nasıl yapılır? | Süt çorbası tarifi
Süt çorbası nasıl yapılır? | Süt çorbası tarifi

Kadın - Aile

Süt çorbası nasıl yapılır? | Süt çorbası tarifi

3 dakika tatlısı tarifi | 3 dakika tatlısı nasıl yapılır?
3 dakika tatlısı tarifi | 3 dakika tatlısı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

3 dakika tatlısı tarifi | 3 dakika tatlısı nasıl yapılır?

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Stratejiler ufuklarını açtı! Türkler gibi vurun
Dünya

Stratejiler ufuklarını açtı! Türkler gibi vurun

Azerbaycan'ın Ermenistan'ı ağır yenilgiye uğrattığı tarihi zaferde uyguladığı strateji, Ukrayna ordusu tarafından yürütülen büyük çaplı aske..
Yunanistan toplantıdan kaçtı
Dünya

Yunanistan toplantıdan kaçtı

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında kasım ayı sonunda NATO Karargahı'nda yapılması planlanan görüşmeye Yunanlılar katılmadı...
Uğur Dündar ve Müjdat Gezen müptezel ikilisinden itiraf gibi yazı
Medya

Uğur Dündar ve Müjdat Gezen müptezel ikilisinden itiraf gibi yazı

28 Şubat'ın medya tetikçisi Uğur Dündar ve milli değerlere bel altı yorumlar yapan Müjdat Gezen'den itiraf gibi bir yazı geldi. Uğur Dündar'..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay