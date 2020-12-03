Trabzon hurmalı kek nasıl yapılır?
Trabzon hurmalı kek tarifi | Trabzon hurması ya da cennet hurması isimleriyle bilinen meyve sağlık açısından son derece faydalıdır. Peki, Trabzon hurmalı kek nasıl yapılır? | Cennet hurmalı kek tarifi | Trabzon hurmalı kek gerekli malzemeler | Cennet hurmalı kek için hangi malzemeler lazım?
Trabzon hurmalı kek yapılışı | Sağlık açısından son derece faydalı olan Trabzon hurmasını keklerinizde, tatlılarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Peki, cennet hurmalı kek nasıl yapılır?
Trabzon hurması faydaları nelerdir? | Cennet hurması yararları
Antioksidan yönünden zengin olan Trabzon hurması kalp sağlığı için son derece yararlıdır.
Trabzon hurması C vitamini yönünden zengindir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirir.
Göz sağlığı için yararlı olan cennet hurması A vitamini yönünden zengindir.
Cennet hurması bakır, fosfor, bakır yönünden zengindir.
Lif yönünden zengin olan Trabzon hurması mide ve bağırsak sağlığı için son derece önemlidir.
Karaciğeri temizleyen Trabzon hurması aynı zamanda tam bir enerji deposudur.
Trabzon hurmalı kek tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 4 adet Trabzon hurması
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 3 su bardağı un
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı toz zencefil
- 1 çay kaşığı tarçın
Üzeri için:
- 1 adet Trabzon hurması
- 2 yemek kaşığı şeker
Trabzon hurmalı kek nasıl yapılır?
Trabzon hurmalarını yıkanı, çekirdeklerini çıkarın. Hurmayı rondodan geçirin.
Un, kabartma tozu, vanilin, zencefil ve tarçını bir kapta karıştırın.
Püre haline getirdiğiniz hurmayı, şekeri ve sıvı yağı ise başka bir kapta karıştırın.
Şekerli karışımın içerisine yumurtaları kırın ve çırpın.
Unlu karışımı hurmalı karışıma ilave edin.
Spatula yardımıyla harcı karıştırın.
Yağladığınız fırın tepsisine harcı dökün.
Önceden ısıttığınız fırına tepsiyi sürün.
Bir adet hurmayı yıkayıp çekirdeklerini çıkarın ve dilimleyin. Yağlı kağıt serili tepsiye hurma dilimlerini yerleştirin.
Hurmaların üzerine şekeri serpin.
180 derecelik fırında hurmaları 7-8 dakika pişirin.
Hurma ilimlerini ardından pişen kekin üzerine yerleştirin.
Afiyet olsun.