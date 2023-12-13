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Yerel Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatılacak! Meydan hava trafiği: THY ile AnadoluJet'in bazı seferleri iptal! İşte sebebi
Yerel

Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatılacak! Meydan hava trafiği: THY ile AnadoluJet'in bazı seferleri iptal! İşte sebebi

Yeniakit Publisher
2023-12-13 19:57:00 - 2023-12-13 19:59:43
Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatılacak! Meydan hava trafiği: THY ile AnadoluJet'in bazı seferleri iptal! İşte sebebi

THY'de Trabzon Havalimanı cuma günü yapılacak pist çalışmaları nedeniyle 10.00- 16.00 saatleri arası uçuşlara kapatılacak.

Türk Hava Yolları’ndan (THY) konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Türk Hava Yolları (THY) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "15 Aralık Cuma günü, Trabzon Havalimanı'nda yapılacak pist çalışmaları nedeniyle saat 10.00-16.00 aralığında meydan hava trafiğine kapalı olacaktır. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın 4, AnadoluJET'in ise 8 seferi karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatılacak! Meydan hava trafiği: THY ile AnadoluJet'in bazı seferleri iptal! İşte sebebi

Yerel

Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatılacak! Meydan hava trafiği: THY ile AnadoluJet'in bazı seferleri iptal! İşte sebebi

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