Trabzon bayram namazı kaçta? Diyanet Trabzon Araklı Beşikdüzü Akçaabat bayram namazı vakti:
Kurban bayramı öncesinde bayram namazı saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Trabzon merkez ve ilçelerde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Trabzon bayram namazı saati 9 Temmuz Cumartesi:
Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram günü Trabzon’da bulunacak olanlar ise ‘Trabzon bayram namazı saati’ konusunu araştırıyor. Peki, bayram namazı kaçta kılınacak Trabzon?
Trabzon bayram namazı kaçta? Diyanet Trabzon Araklı Beşikdüzü Akçaabat bayram namazı vakti:
9 Temmuz Cumartesi sabahı Trabzon merkezde bayram namazı saat 05.33'te kılınacak.
Akçaabat bayram namazı saati?
Akçaabat'ta bayram namazı saat 05.33'te kılınacak.
Araklı bayram namazı saati?
Araklı'da bayram namazı saat 05.31'de kılınacak.
Arsin bayram namazı saati?
Arsin'de bayram namazı saat 05.32'de kılınacak.
Beşikdüzü bayram namazı saati?
Beşikdüzü'nde bayram namazı saat 05.34'te kılınacak.
Çarşıbaşı bayram namazı saati?
Çarşıbaşı'nda bayram namazı saat 05.34'te kılınacak.
Çaykara bayram namazı saati?
Çaykara'da bayram namazı saat 05.31'de kılınacak.
Dernekpazarı bayram namazı saati?
Dernekpazarı'nda bayram namazı saat 05.31'de kılınacak.
Düzköy bayram namazı saati?
Düzköy'de bayram namazı saat 05.34'te kılınacak.
Hayrat bayram namazı saati?
Hayrat'ta bayram namazı saat 05.30'da kılınacak.
Köprübaşı bayram namazı saati?
Köprübaşı'nda bayram namazı saat 05.31'de kılınacak.
Of bayram namazı saati?
Of'ta bayram namazı saat 05.30'da kılınacak.
Şalpazarı bayram namazı saati?
Şalpazarı'nda bayram namazı saat 05.35'te kılınacak.
Sürmene bayram namazı saati?
Sürmene'de bayram namazı saat 05.31'de kılınacak.
Tonya bayram namazı saati?
Tonya'da bayram namazı saat 05.34'te kılınacak.
Vakfıkebir bayram namazı saati?
Vakfıkebir'de bayram namazı saat 05.34'te kılınacak.
Yomra bayram namazı saati?
Yomra'da bayram namazı saat 05.32'de kılınacak.