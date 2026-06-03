Trabzon-Bayburt arasında karayolu ulaşımı kesildi
Karadere Vadisi Hasköy-Değirmencik Mahallesi’nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları kara yoluna sürüklendi. Trabzon-Bayburt kara yolu meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.
Trabzon-Bayburt kara yolu meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.
Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Karadere Vadisi Hasköy-Değirmencik Mahallesi’nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları kara yoluna sürüklendi. Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri aldı. Karayolları ekiplerinin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattığı belirtildi.
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