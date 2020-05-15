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Trablus’taki sivil yerleşim bölgelerine saldırı düzenleyen Hafter’e ait askeri araç vuruldu

Libya’nin başkenti Trablus’taki sivil yerleşim bölgelerine saldırı düzenleyen ve Grad füzeleri taşıyan Hafter milislerine ait askeri aracın vurulma anına ilişkin görüntüleri yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:16:08 -
Trablus’taki sivil yerleşim bölgelerine saldırı düzenleyen Hafter’e ait askeri araç vuruldu

Libya’nin başkenti Trablus’taki sivil yerleşim bölgelerine saldırı düzenleyen ve Grad füzeleri taşıyan Hafter milislerine ait askeri aracın vurulma anına ilişkin görüntüleri yayınlandı.


Libya’da darbeci Halife Hafter’e bağlı milislerin, dün başkente düzenlediği roketli saldırıda Trablus Merkez Hastanesi ile çevresindeki yerleşim bölgelerin hedef alındığı bildirildi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 sivilin yaralandığını duyurdu. Saldırıdan dakikalar sonra Hükümete bağlı güçler, Hafter milislerin saldırısına misilleme olarak, Trablus’a saldırı düzenleyen ve Grad füzeleri taşıyan Hafter milislerine ait askeri aracını vurarak etkisiz hale getirdi. Vadi er-Rebi bölgesinde etkisiz hale getirilen askeri aracın vurulma anı ise saniye saniye görüntülendi.

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