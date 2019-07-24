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TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Araştırma Merkezi protokolü imzalanıyor

2019 yılı Mart ayı itibarıyla pilot çalışmalarına başlamış olan “TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Araştırma Merkezi” Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde yapılacak protokol imza töreni ile resmi olarak faaliyetlerine başlayacak.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:17
TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Araştırma Merkezi protokolü imzalanıyor

2019 yılı Mart ayı itibarıyla pilot çalışmalarına başlamış olan “TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Araştırma Merkezi” Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde yapılacak protokol imza töreni ile resmi olarak faaliyetlerine başlayacak.


25 Temmuz Perşembe günü Amasya’da bir otelde gerçekleştirilecek toplantıda, OKA öncülüğünde ve koordinasyonunda Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliği ile kurulan Rekabetçilik ve Dış Ticaret Araştırma Merkezinin protokol imza törenine, OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Amasya Valisi Dr. Osman Varol ve paydaşlar katılım sağlayacak.



Dünya genelindeki dış ticaret verileri ile sektörel destek sağlanıyor


Dış Ticaret Araştırma Merkezi, iki nitelikli dış ticaret uzmanı ile hali hazırda pilot çalışmalarına başladı. Uzmanlardan biri OKA Samsun merkez hizmet binasında, diğeri Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte. Amasya, Çorum ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odaları ile OKA yatırım destek ofislerindeki uzmanlar da bilgilendirme ve yönlendirme yapmak suretiyle merkezin çalışmalarına destek vermekte. Çalışmalar, dünya genelindeki dış ticaret verileri ile sektörel bilgilere erişilebilen veri tabanları üzerinden yürütülmekte.



Hedef uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak


2023 Türkiye Dış Ticaret Stratejisi vizyonuyla, hayata geçen TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Araştırma Merkezi Projesi TR83 Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi konusunda önemli bir rol üstlenecek. Dış Ticaret Araştırma Merkezi ile bölgede bulunan işletmeleri sistemli şekilde dünyaya açacak ve ihracatlarını artıracak sürdürülebilir bir yapı kurulması, işletmelerin bu kapsamda ihtiyaç duyacağı uluslararası pazar araştırma yöntemleri, uluslararası ticari bilgi kaynakları, ticari istihbarat kanalları, rekabet istihbaratı, teknik ve operasyonel istihbarat kullanımı, istatistiksel verilerin yorumlanması, müşteri bulma teknikleri ve veri tabanları, rakip analizi gibi nitelikli bilgilerin kendilerine en hızlı yoldan sağlanması amaçlanmakta. Bu bilgilerin sağlanmasının yanında danışmanlık hizmetleri de verilecek olup işletmelerin ihracat aşamalarının her anında destek mekanizmasının sürekli hale getirilmesi hedeflenmekte.


Tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek olan merkezin tam anlamıyla faaliyetlerine başlamasıyla birlikte bölgede dış ticaret alanındaki kurumlar arasında etkileşimin artırması, süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik işbirliği ortamının oluşturulması mümkün olabilecek.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:17
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