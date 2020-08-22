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Ekonomi TPAO'ya 4 petrol arama ruhsatı verildi
Ekonomi

TPAO'ya 4 petrol arama ruhsatı verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-22 08:45:21 -
TPAO'ya 4 petrol arama ruhsatı verildi

İZMİR (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), 5 ilde 4 petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO'ya Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Adıyaman'da, bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.

Yüzölçümleri 29 bin 634 hektarla 61 bin 55 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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