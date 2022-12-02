TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı
Türkiye, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni gelişmesi: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), İstanbul il sınırları içinde yer alan petrol işletme ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun 178 hektarlık sahası için petrol işletme ruhsatı, 24 Aralık 2022 tarihinden itibaren sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 24 Aralık 2026 tarihine kadar 4 yıl süreyle uzatıldı.
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