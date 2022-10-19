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Gündem TPAO'dan hisse satışı iddialarına cevap
Gündem

TPAO'dan hisse satışı iddialarına cevap

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) halka açık bir şirket olmadığı ve bu nedenle şirkete ait hisse satışı yapılmadığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 19:48:00 -
TPAO'dan hisse satışı iddialarına cevap

TPAO'dan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının "yatırım fırsatı" adı altında şirket hisselerinin satışa çıkarıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdür Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sıra ortaklığımızın logosu ve görselleri izinsiz şekilde kullanılmıştır. Kurumumuz yüzde 100 kamu sermayeli bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir. Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemler ortaklığımız tarafından başlatılmış olup vatandaşlarımızın bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmeleri önemle rica olunur."

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