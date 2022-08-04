TPAO'dan 6 bin lira burs

Türkiye'nin hidrokarbon endüstrisindeki insan kaynağını geliştirmek amacıyla imzalanan protokolle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulunda Mavi Vatan'da çalıştırılmak için yetiştirilmek üzere iki ön lisans programı açıldı. Ön lisans programlarına başvuru için yarın (Cuma) son gün.

Öğrenim süresi boyunca burs

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan bu programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler, öğrenim süresi boyunca burs alacak. TPAO'nun alt şirketi TP-OTC, 60 öğrenci için 3 bin liraya kadar burs imkânı tanıyacak.

Aylık 6 bin lira

Bununla birlikte Petrol-Doğalgaz, Jeoloji ve Jeofizik mühendislik bölümleri başta olmak üzere toplamda 10 ayrı mühendislik dalında 26 lisans öğrencisine de aylık 6 bin lira burs verilecek.