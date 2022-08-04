TPAO işçi alacak
Batman’da istihdam edilmek üzere 49 İşçi alınacak. Adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Alınacak personel Üretim Operatör Yardımcısı olarak çalıştırılacaktır.
*Üniversitelerin Motor, Makine, Mekatronik, Petrol Sondajı ve Üretimi, Proses/Rafineri Teknolojisi, Kimya/Kimya Teknolojisi, Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi, Otomasyon, Metal İşleri, Elektrik-Elektronik, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi Ön Lisans (MYO) programından mezun olma şartı aranmaktadır.
*Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olma şartı aranmaktadır.
*Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmaması gerekmektedir.
*Mülakat Tarihi adaylara bilahare bildirilecektir.
*Brüt Ücret (sosyal Yardım dahil) 12.743,92 TL/Ay’dır. Ayrıca, yıllık 112 günlük brüt çıplak ücret üzerinden ikramiye ödenmektedir.
*Çalışma adresi, TPAO’nun Taşra Teşkilatı (Batman) ‘dır.
*Görüşmeler Türkiye Petrolleri A.O. Batman Bölge Müdürlüğü Site Mahallesi 72100/BATMAN adresinde yapılacaktır.
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