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Ekonomi TPAO, 2 sahasında kamulaştırma kararı alındı
Ekonomi

TPAO, 2 sahasında kamulaştırma kararı alındı

Yeniakit Publisher
2023-06-04 10:00:00 -
TPAO, 2 sahasında kamulaştırma kararı alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli ve Tekirdağ'daki iki sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya ait Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki petrol işletme ruhsat sahasında açılan kuyularda lokasyon sahası ve yolu için gerekli yaklaşık 29 bin metrekarelik parselin kamulaştırılmasına karar verildi.

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