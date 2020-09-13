Toz taşınımı ile ilgili kritik uyarılar

Dün Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir anda ortaya çıkan toz bulutuna işaret eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, ülkede mevsim itibarı ile bahar aylarında daha çok karşılaşılan toz taşınımının bu hafta süresince etkisini göstereceğini ifade etti.

Bölümün Modelleme Takımı'nın yaşanan olayı hemen değerlendirdiğini kaydeden Hüseyin Toros, Türkiye'nin kuzeyinde yüksek, güneyinde ise alçak basınç alanlarının etkili olduğunu, bu dönemlerde Afrika ve Arap yarımadasından gelen toz taşınımının özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin hava kalitesini etkilediğinin bilindiğini belirtti.

Toros, dün yaşanan toz fırtınasının bütünüyle lokal bir oluşum olduğunu vurgulayarak yeryüzüne yakın seviyelerde kuvvetli ısınmaya bağlı sıcak havanın, atmosferin yüksek seviyelerinde ise soğuk havanın buluşması sebebi ile oluşan kuvvetli sıcaklığın farkı bölgede kuvvetli hava kararsızlığına neden olduğunu bildirdi.

Toros, Ankara'da dün gelişen kümülonimbus bulutu içindeki kuvvetli yükselici akımların, ek olarak kuvvetli rüzgar toz, kum gibi nesnelerin sürüklenerek taşınmasına sebebiyet verdiğini ifade etti.

Bulut içinde olan kuvvetli yükselici ve inici akımların bölgede etkili olan toz fırtınasının gerçekleşmesine neden olduğunu, arkasından gök gürültülü sağanak ve yıldırım olayının yaşanmasına sebebiyet verdiğini bildiren Toros, atmosferdeki kararsızlığın fazla olmasının, sistem geçişi esnasında oluşan şiddetli ve ani rüzgar ve kurak bir arazi yapısının yerden çok fazla miktarda tozun havalanmasına yol açtığını söyledi.

Dikkat: Can ve mal kayıplarına neden olabilir

Toros, kuvvetli rüzgarlar ile havada uçuşan başta toz olmak üzere diğer cisimlerin can ve mal kayıplarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yeryüzünden kalkan tozların başta solunum ve dolaşım sistemleri üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu bildiren Toros, can ve mal kayıpları oluşmaması için evlerin balkonlarında, çatılarında kuvvetli rüzgar ile uçabilecek cisimlerin yerlerine iyi tutturulmuş olmasının son derece mühim olduğunu belirtti.

Toros, bu tür kuvvetli rüzgar geçişleri esnasında pencere ve kapıların da kapalı olmasının son derece mühim olduğunu söyledi.

Toros ayrıca kuvvetli rüzgarların yaşlı veya zayıf ağaçların devrilmesine neden olabileceği ikazında bulundu.