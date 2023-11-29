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Otomotiv Toyota’nın Yeni C-HR Hybrit (HEV) ve Şarjlı Hibrit (PHEV) modellerinin lastik tedarikçisi Bridgestone oldu!
Otomotiv

Toyota’nın Yeni C-HR Hybrit (HEV) ve Şarjlı Hibrit (PHEV) modellerinin lastik tedarikçisi Bridgestone oldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-29 12:00:00 -
Toyota’nın Yeni C-HR Hybrit (HEV) ve Şarjlı Hibrit (PHEV) modellerinin lastik tedarikçisi Bridgestone oldu!

Brisa’nın öncü markası Bridgestone, dünyanın en büyük otomobil firmalarından Toyota'nın yeni nesil C-HR HEV ve PHEV model araçlarının lastik tedarikçisi oldu.

Lastik sektörünün mobilite lideri Brisa’nın öncü markası Bridgestone, Toyota’nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği hattan çıkış töreni ile tanıttığı şarj edilebilir hibrit otomobili C-HR modelinin lastik tedarikçisi oldu. Toyota’nın yeni nesil C-HR modelinin lastiklerinin önemli miktarını Bridgestone tedarik edecek. Bridgestone tarafından 215/60R17 96H, 225/55R18 98V ve 225/50R19 96V ebatlarında geliştirilen Turanza 6 lastikler, Toyota C-HR Hybrit ve Şarjlı Hibrit modelinde yapılan özgün değişikliklere göre tasarlandı.

Sürdürülebilirliğe katkı sağlayarak sınıfının en iyi performansını sunan lastiklerin geliştirilebilmesini sağlayan Enliten teknolojisine sahip olan Turanza 6, tüm otomobillere uygun tasarımının yanında elektrikli araçların ve elektrikli araç kullanıcılarının beklentilerini de karşılayacak şekilde geliştirildi. Enliten, performans veya güvenlikten ödün vermeden CO2 emisyonlarının azaltılması, kaynak verimliliği ve malzeme döngüselliği yoluyla daha düşük çevresel etki sağlıyor.  

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