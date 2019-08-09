0553 313 94 23

Toyota'nın hizmet robotu günlük işleri kolaylaştıracak

İnsan Destek Robotu'nu kullanarak, farklı alanlarda hizmet veren robotlar üreten Toyota, Preferred Networks (PFN) şirketiyle iş birliği anlaşması imzaladı

09 Ağustos 2019 Cuma 16:06
Toyota'nın hizmet robotu günlük işleri kolaylaştıracak

İSTANBUL (AA) - Toyota, farklı ihtiyaçlara cevap vererek insanların hayat kalitesini daha ileriye taşıyacak yeni servis robotlarını geliştirmek için Preferred Networks (PFN) şirketiyle iş birliği anlaşması imzaladı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, insanların gündelik işlerinde yardımcı olacak hizmet robotu geliştirmeye devam ediyor.

Endüstriyel alanlardan tıbbi bakımlara, engellilere, yardımdan lojistiğe kadar kullanım alanları çok genişleyen robotların bireysel hayatlara entegre edilmesi ve insanlığa katkı sağlaması Toyota için büyük önem taşıyor.

Toyota, robotlar konusundaki deneyimiyle günlük hayatı öğrenebilen ve çeşitli görevleri yerine getirebilen servis robotlarını da bu amaçla geliştiriyor.

İnsan Destek Robotu'nu kullanarak, farklı alanlarda hizmet veren robotlar üreten Toyota, bu amaçla Preferred Networks (PFN) ile de bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre Toyota, Preferred Networks şirketine bir dizi İnsan Destek Robotu tedarik ederken, her iki şirket bu yöndeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini üç yıl boyunca sürdürme kararı aldı.

Toyota ve PFN, mevcut birikimleri de dahil olmak üzere geliştirdikleri yenilikleri birbirleriyle paylaşacaklar. Her iki şirket de ortak araştırmalarını da uygun gördükleri alanda serbestçe yapabilecekler. Böylece Toyota ve PFN, günlük hayata hizmet edecek servis robotları gelişimini hızlandırmış olacak.

Toyota, 2004'ten itibaren robotlar geliştirerek, engellilere ve yaşlılara destek olarak günlük hayatlarına yardımcı olmaya sürdürüyor.

İnsan Destek Robotu da 13 ülkede 49 organizasyonda araştırma ve geliştirme için kullanılmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:06
  1. toyota

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatil yolunda kazalar başladı
    1. Tatil yolunda kazalar başladı
    2. Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve..
    3. 1. Hazar Ekonomik Forumu 12 Ağustos'ta..
    4. 41 yıllık hayali gerçek oldu
    5. Avrasya Ekonomik Birliği..
    6. Pazarlıkta elini incittiği dedeye..
    7. Kurban Bayramı öncesi havadan trafik..
    8. AK Parti yönetiminden esnafa bayram..
    9. Aktar ve baharatçıların "sucuk" mesaisi
    10. Iğdır'da "koca engerek" bir kişiyi..
    11. Manchester City'de Sane en az 6 ay yok
    12. Nazilli’de bayram öncesi engelli ve..
    13. Trafik uygulamasında vatandaşlara..
    14. Kulakları kesilerek işkence yapılan..
    15. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram..
    16. Yalova merkezli 3 ilde uyuşturucu..
    17. Burhan Kuzu'ya skandal sözler! 'Senin..
    18. İHH ve Fetih-Der'den İdlib'e yardım..
    19. İkramiyelerini alan emekliler memnun
    20. Bayburt’ta 2 kişiyi bıçaklayan..
    21. Fenerbahçe'nin rakibi Demir Grup..
    22. Dev projede geri sayım başladı!
    23. Başkan Pekmezci’den Kurban Bayramı..
    24. Real Madrid Fransız yıldızın peşinde!
    25. TEM Otoyolu’nda oluşan bayram..
    26. Gazeteci adayları sertifikalarını aldı
    27. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması..
    28. Erdek’te yüzer restoranlar yer arıyor
    29. Büyükşehir ailesi bayramlaştı
    30. Balıkesir Büyükşehir bayramda 24 saat..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!