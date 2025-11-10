Toyota'nın batarya fabrikası planları başka bahara kaldı

Toyota’nın uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Fukuoka’daki batarya üretim tesisi bir kez daha ertelendi. Şirketin, 280 bin metrekarelik alanda inşa etmeyi planladığı tesis, elektrikli araç (EV) bataryalarında menzili iki katına çıkarıp şarj süresini yarıya indirecek yeni nesil teknolojilere ev sahipliği yapacaktı.

Nikkei’nin haberine göre, fabrika için Nisan 2024’te imzalanması beklenen yer seçimi anlaşması yaz aylarına ertelenmiş, sonrasında da ikinci kez askıya alınmış durumda. Toyota yönetimi, proje planlarını yeniden gözden geçiriyor.

“TALEP BEKLENENDEN DAHA YAVAŞ ARTIYOR”

Toyota, gecikmenin temel nedeninin küresel elektrikli araç talebinin beklenenden yavaş artması olduğunu açıkladı. Fukuoka Valisi Seitaro Hattori, Toyota Başkanı Koji Sato ile yaptığı görüşme sonrası fabrikanın tamamen iptal edilmediğini ancak planın yeniden değerlendirileceğini doğruladı.

Hattori, “Toyota projesinden vazgeçmiş değil, ancak ekonomik koşullar nedeniyle yeniden planlama sürecine girdi” dedi.

2028 HEDEFİ ŞİMDİLİK GEÇERLİ

Toyota’nın Karbon Nötr Gelişmiş Mühendislik Merkezi Başkanı Keiji Kaita, geçen hafta Japonya Mobilite Fuarı’nda yaptığı açıklamada, “2028’de ilk katı hal bataryalı aracımızı tanıtma planımıza sadığız” demişti. Ancak fabrikanın gecikmesi, bu hedefin üretim ölçeği açısından risk altına girebileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

KATI HAL BATARYALARDA REKABET HIZLANIYOR

Toyota, geçtiğimiz ay Sumitomo Metal Mining Co. ile yaptığı iş birliği kapsamında, dünyada ilk kez katı hal bataryaları ticari kullanıma sunmayı hedeflediğini açıklamıştı. Ayrıca şirketin Japon enerji devi Idemitsu Kosan ile de ortak araştırma geliştirme faaliyetleri yürüttüğü biliniyor.

Toyota, geçtiğimiz yaz 1.200 kilometre menzil ve 10 dakikalık hızlı şarj süresi sunduğu iddia edilen bir katı hal batarya prototipi tanıtmıştı. Ancak uzmanlara göre bu teknolojinin seri üretim aşamasına geçip geçmeyeceği hâlâ belirsiz.

KÜRESEL TALEP ŞİRKET STRATEJİLERİNİ ZORLUYOR

Elektrikli araç satışlarında Avrupa ve Çin pazarlarında görülen yavaşlama, Toyota gibi geleneksel üreticilerin yatırım planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Şirketin erteleme kararı, yalnızca üretim stratejisinde değil, elektrikli dönüşüm sürecinin temposunda da revizyona gidileceğini gösteriyor.