Toyota'dan Türkiye kararı

Toyota, çip krizi nedeniyle Adapazarı’ndaki fabrikasında üretime iki hafta ara verecek. Fabrika 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretim yapmayacak.

Üretime iki hafta ara verilen Toyota Sakarya fabrikasında Corolla ve Toyota C-HR modelleri üretiliyor. 2020 yılında ürettiği araçlar ile Toyota, Avrupa satışlarının üçte birini, fabrikada üretilen araçlar karşılarken, bu araçların yaklaşık yüzde 75’ini hibrit motorlu araçlar oluşturdu.

C-HR ve Corolla’yı, Sakarya’da üreten ve üretimin yüzde 90’ını 150 farklı ülkeye ihraç eden Toyota, 2020’de ihracatın yüzde 79'unu Avrupa’ya, yüzde 7'sini Kuzey Amerika’ya, yüzde 13'ünü ise Ortadoğu, Kuzey Afrika ve diğer ülkelere gerçekleştirdi. Bu dönemde Toyota, 216 bin adet ile en çok C-HR modelini ihraç etti.

Türkiye’nin üretim ve ihracat devlerinden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılında 247 bin adet araç üreterek bunun 197 bini ihraç etmeyi hedefliyor.

Üretim temmuzda yüzde 44 düştü

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) geçen hafta açıklanan temmuz ayı verilerinde de çip krizinin etkilerinin arttığı görüldü. Çip krizi nedeniyle Türkiye'de otomotiv üretimi temmuz ayında yüzde 44 düşüş yaşandı. Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artışla 107 bin 2019 araç üretilirken, bu rakam temmuz ayında 65 bin 418 adette kaldı. En büyük kayıp yüzde 56,9 oranla otomobil üretiminde gerçekleşti.

Kriz 2023'e uzayabilir

Çip krizinin 2022'den önce çözülmesi beklenmiyor. Hatta bazı sektör temsilcilerine göre, kriz 2023'e kadar uzayabilir. Cenevre merkezli Fransız-İtalyan çip üreticisi STMicroelectronics, Apple ve Volkswagen gibi devlerin üretim beklentilerini çip krizi nedeniyle düşürmesine neden olan çip krizinin 2023’ün ilk yarısına kadar devam edeceğini öngörüyor. 2018’den bu yana CEO koltuğunda oturan Jean-Marc Chery, ''2022’de durum kademeli olarak iyileşecek ancak 2023’ün ilk yarısından önce normal bir duruma dönmüş olmayacağız." açıklamasını yapmıştı.