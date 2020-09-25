Toyota’dan mesleki eğitime destek

Toyota Otomotiv Sanayi, çeşitli illerde bulunan teknik eğitim veren üniversite, meslek yüksekokul ve liselere 196 adet motor, 54 adet şanzıman ve 1 adet Corolla, 1 Adet C-HR olmak üzere 2 adet araç gövdesini okullara hibe edecek. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, mesleki teknik eğitiminin niteliğini arttırmak adına faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. Şentürk, “Toyota Otomotiv Sanayi olarak, eğitime desteği kurumsal bir değer olarak kabul eden anlayışımızla, öğrencileri teknik ve mesleki anlamda topluma kazandırmayı önemsiyoruz. Öğrencilerin iş dünyasına adım atma yolunda aldıkları uygulamalı eğitime katkı sağlamak için ulusal bir faaliyete dönüştürdüğümüz araç ve ekipman bağışlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bugüne kadar 214 araç, 843 motor ile 643 şanzımanı Türkiye’nin birçok farklı kurum ve okullarına eğitim amacıyla hibe etti.