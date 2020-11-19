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Ekonomi Toyota'dan işitme engelli müşteriler için işaret diliyle görüntülü iletişim hattı
Ekonomi

Toyota'dan işitme engelli müşteriler için işaret diliyle görüntülü iletişim hattı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:05:38 -
Toyota'dan işitme engelli müşteriler için işaret diliyle görüntülü iletişim hattı

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, Türkiye’de bir "ilki" gerçekleştirerek işitme engelliler için işaret diliyle konuşma olanağı sunan görüntülü iletişim hattını hizmete açtı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, insan hayatına verdiği değerle öne çıkan Toyota, engelli müşterilerinin yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İşitme engeli bulunan tüketiciler, yeni hizmetle Toyota’nın web sitesindeki "www.toyota.com.tr/engelsiziletisimhatti" linkinden “Engelsiz İletişim Hattı’na” hızlıca ulaşıp, sadece işaret dili ile hizmet veren çalışanlar tarafından Toyota ve modelleri hakkında her türlü bilgiyi alabilecekler ve olası sorunlarını çözebilecek.

Toyota engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yenilikçi uygulama için işitme engeli bulunan bir çalışan da istihdam etti.

İşitme engelli olanlar için özel iletişim hattını kuran Toyota, daha önce de tüm bayilerinde farklı engelleri bulunanlar için düzenlemelere başladığını duyurmuştu. Toyota ayrıca web-sitesini görme engellilere uygun hale getirilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Toyota, geçen haftalarda “değişim ve dönüşüm” anlayışı çerçevesinde 7’den 77’ye herkesin "mobilite" çözümleriyle özgürce hareket ettiği bir dünya gerçekleştirmek amacıyla "Start Your Impossible" kampanyasını başlattığını duyurmuştu.

Öte yandan, Toyota Türkiye'de 360 derece kapsamlı olarak engellilere yönelik çalışmalar yapılıyor.

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