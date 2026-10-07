Toyota WRC’de üçlü şampiyonluk yaşadı!

TOYOTA GAZOO Racing, Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2026 sezonunu tarihi bir başarıyla kapattı. Sezon finali olan İtalya Sardinya Rallisi’nde Elfyn Evans ve co-pilotu Scott Martin kariyerlerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanırken, Toyota daha önce garantilediği Markalar Şampiyonluğu ile birlikte pilotlar, co-pilotlar ve markalar kategorilerindeki üç şampiyonluğun da sahibi oldu.

Sezonun son rallisine takım arkadaşları Sami Pajari ve Oliver Solberg ile birlikte dünya şampiyonluğu iddiasıyla başlayan Elfyn Evans, final etabına kadar süren nefes kesici mücadele sonunda zirveye ulaştı. Son yarışa Pajari’nin 17, Solberg’in ise 21 puan önünde başlayan Evans, puan avantajını koruyarak Sardinya’nın kumlu ve zorlu toprak etaplarında şampiyonluğa ulaştı.

İtalya Sardinya Rallisi’nde ise Toyota pilotları Oliver Solberg ve co-pilotu Elliott Edmondson zafere ulaşırken, Sébastien Ogier-Vincent Landais ikilisi ikinci, Sami Pajari-Marko Salminen ikilisi üçüncü sırayı aldı. Elfyn Evans-Scott Martin ralliyi beşinci, Takamoto Katsuta-Aaron Johnston ise altıncı sırada tamamladı.

Böylece Toyota, rallide ilk üç sırayı ve ilk altı sıranın beşini elde ederek sezon finaline damga vurdu.Evans da sezonu 243 puanla lider tamamlayarak Solberg’in 5 puan önünde kariyerinin ilk WRC şampiyonluğuna ulaştı.

Yıllardır beklediği şampiyonluğa ulaştı

2020 yılından bu yana TOYOTA GAZOO Racing ile mücadele eden Elfyn Evans, daha önce altı sezonun beşinde şampiyonayı ikinci sırada tamamlamıştı. 2026 sezonunda İsveç ve Japonya rallilerini kazanan Galli pilot, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla bu kez dünya şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Evans aynı zamanda WRC tarihinde dünya şampiyonu olan ilk Galli pilot oldu.Scott Martin ise kariyerinin ilk co-pilotlar dünya şampiyonluğunu kazanarak bu başarıya ulaşan ilk İngiliz co-pilot olarak tarihe geçti.

TOYOTA GAZOO Racing böylece son sekiz sezonun yedisinde pilot ve co-pilot şampiyonluğuna ulaşırken, son altı sezonun beşinde pilotlar, co-pilotlar ve markalar şampiyonluklarının tamamını kazanmayı başardı.

GR YARIS Rally1 sezonu 12 zaferle tamamladı

Oliver Solberg’in Sardinya zaferiyle Toyota, 2026 sezonunda gerçekleştirilen 13 rallinin 12’sini kazanmayı başardı. Bu sonuç aynı zamanda GR YARIS Rally1’ın beş sezonluk homologasyon dönemindeki toplam zafer sayısını 48’e çıkardı.2027 yılında yürürlüğe girecek yeni teknik regülasyonlar öncesinde mevcut GR YARIS Rally1 son sezonunu bir kez daha şampiyonluklarla tamamladı.

Markalar Şampiyonluğu’nu bir önceki yarış olan Şili Rallisi’nde garantileyen TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı, sezonu 662 puanla tamamladı ve en yakın rakibine 222 puanlık üstünlük elde etti.

WRC2 kategorisinde de Toyota başarısı devam etti. Roope Korhonen-Anssi Viinikka ikilisi GR Yaris Rally2 ile rakibinin yalnızca 0.7 saniye önünde sezonun ikinci WRC2 zaferini kazanırken, şampiyonayı da ikinci sırada tamamladı.

Yarışın ardından değerlendirmelerde bulunan TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı Müdürü Jari-Matti Latvala, sezon boyunca tüm pilotlara şampiyonluk için eşit fırsat vermeye çalıştıklarını belirterek, Elfyn Evans ve Scott Martin’in uzun yıllardır bu başarı için mücadele ettiğini ve hak ettikleri şampiyonluğa ulaşmalarından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Elfyn Evans ise dünya şampiyonluğunun mutluluğunu yaşarken, “Bu şampiyonluğu yalnızca son etapta kazanmadık. Bunun arkasında bütün bir sezonun emeği var. Pek çok kez çok yaklaştıktan sonra sonunda başarmak büyük bir rahatlama ve gurur” dedi.