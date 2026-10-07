Sorumsuzluğun bu kadarına da pes doğrusu! Milli yıldızımız maç öncesi ısınmak yerine bakın telefonunda ne yaptı
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynadığı kritik karşılaşma öncesinde yedek kulübesinden sızan görüntüler futbolseverleri öfkeden çılgına çevirdi. Millî formayı giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun maç saatini beklemek yerine telefonda okey oynadığı anlar kameralara net bir şekilde yansıdı. Karşılaşmanın ciddiyetine yakışmayan bu rahat tavırlar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken oyuncuya tepkiler çığ gibi büyüdü.