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Sorumsuzluğun bu kadarına da pes doğrusu! Milli yıldızımız maç öncesi ısınmak yerine bakın telefonunda ne yaptı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sorumsuzluğun bu kadarına da pes doğrusu! Milli yıldızımız maç öncesi ısınmak yerine bakın telefonunda ne yaptı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynadığı kritik karşılaşma öncesinde yedek kulübesinden sızan görüntüler futbolseverleri öfkeden çılgına çevirdi. Millî formayı giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun maç saatini beklemek yerine telefonda okey oynadığı anlar kameralara net bir şekilde yansıdı. Karşılaşmanın ciddiyetine yakışmayan bu rahat tavırlar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken oyuncuya tepkiler çığ gibi büyüdü.

#1
Foto - Sorumsuzluğun bu kadarına da pes doğrusu! Milli yıldızımız maç öncesi ısınmak yerine bakın telefonunda ne yaptı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynadığı kritik karşılaşma öncesinde skandal bir görüntü ortaya çıktı.

#2
Foto - Sorumsuzluğun bu kadarına da pes doğrusu! Milli yıldızımız maç öncesi ısınmak yerine bakın telefonunda ne yaptı

Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda yer alan milli futbolcu Emirhan Topçu’nun, maç öncesinde yedek kulübesinde okey oynadığı anlar kameraya yansıdı.

#3
Foto - Sorumsuzluğun bu kadarına da pes doğrusu! Milli yıldızımız maç öncesi ısınmak yerine bakın telefonunda ne yaptı

Kritik mücadeleye dakikalar kala yedek kulübesinde elindeki telefona okey oynadığı görülen 25 yaşındaki savunma oyuncusunun bu rahat tavırları, kısa sürede gündem oldu. Futbolseverler, karşılaşmanın ciddiyetine ve milli forma disiplinine yakışmadığı gerekçesiyle deneyimli oyuncuya tepki gösterdi.

#4
Foto - Sorumsuzluğun bu kadarına da pes doğrusu! Milli yıldızımız maç öncesi ısınmak yerine bakın telefonunda ne yaptı

Mücadeleye yedek olarak başlayan Emirhan Topçu, Montella tarafından süre alamayarak karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

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