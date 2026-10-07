Elektrikli ticari araçta oyun değişiyor! 20 dakikada şarj oluyor, 450 km gidiyor: Hyundai STARIA Cargo

Hyundai Motor Avrupa Başkanı ve CEO’su Xavier Martinet, STARIA Cargo’nun işletmelerin elektrifikasyon sürecindeki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirildiğini belirterek, “İşletmeler, elektrifikasyon ile verimlilik arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı. STARIA Cargo’yu tam da bu nedenle geliştirdik. Model, 450 km menzili ve 800 voltluk mimarisinin sağladığı ultra hızlı şarjı, profesyonel müşterilerin her gün ihtiyaç duyduğu taşıma, çekme ve yük alanı kapasitesiyle birleştiriyor. Sonuç, Avrupalı kullanıcıların ihtiyaçları etrafında şekillenen tamamen elektrikli bir hafif ticari araç” dedi. Hyundai, Avrupa genelindeki yerel işletme müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik dönüşüm çözümleri geliştirmek için iş ortaklarıyla da çalışmalar yürütüyor. Şirket ayrıca gelecekte Avrupa’nın farklı pazarlarında Hyundai bayileri aracılığıyla sunulabilecek standartlaştırılmış dönüşüm çözümlerini değerlendiriyor. Bu konuda daha fazla bilginin ilerleyen dönemde paylaşılması bekleniyor. STARIA Cargo için Hyundai tarafından üç yıllık garanti paketi de sunuluyor. Bu paket, profesyonel kullanıcılar açısından aracın ilk kullanım yıllarında daha öngörülebilir bir işletme maliyeti ve ek güvence sağlamayı amaçlıyor.