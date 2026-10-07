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Otomotiv
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Elektrikli ticari araçta oyun değişiyor! 20 dakikada şarj oluyor, 450 km gidiyor: Hyundai STARIA Cargo

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Elektrikli ticari araçta oyun değişiyor! 20 dakikada şarj oluyor, 450 km gidiyor: Hyundai STARIA Cargo

Hyundai’nin yeni tamamen elektrikli hafif ticari aracı STARIA Cargo, 450 kilometreye varan menzili, 800 voltluk altyapısı ve 20 dakikalık hızlı şarj özelliğiyle profesyonel kullanıcıların günlük operasyonlarına yüksek verimlilik ve kullanım kolaylığı getirmeyi hedefliyor. 1.040 kilogram taşıma ve 2.000 kilogram çekme kapasitesi sunan model, 12 Ekim’de Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.

#1
Foto - Elektrikli ticari araçta oyun değişiyor! 20 dakikada şarj oluyor, 450 km gidiyor: Hyundai STARIA Cargo

Hyundai’nin elektrikli araç teknolojisini ticari kullanım ihtiyaçlarıyla buluşturan STARIA Cargo, Avrupa’daki profesyonel kullanıcıların beklentileri dikkate alınarak geliştirildi. Tamamen elektrikli güç aktarma sistemine sahip model, 160 kW (218 PS) güç ve 350 Nm tork üreten elektrik motoruyla hem şehir içi hem de otoyol kullanımında güçlü ve sessiz bir sürüş sunuyor. 84 kWh kapasiteli lityum iyon bataryaya sahip STARIA Cargo, 800 voltluk elektrik mimarisinin avantajıyla ideal DC ultra hızlı şarj koşullarında yüzde 10’dan yüzde 80’e 20 dakikada şarj edilebiliyor. 11 kW araç içi AC şarj ünitesi ise özellikle işletmelerde ve gece boyunca gerçekleştirilen şarj işlemlerinde günlük kullanım kolaylığı sağlıyor. Modelin tahmini WLTP menzili ise 450 kilometreye kadar çıkıyor.

#2
Foto - Elektrikli ticari araçta oyun değişiyor! 20 dakikada şarj oluyor, 450 km gidiyor: Hyundai STARIA Cargo

STARIA Cargo, N1 tip onayına sahip üç koltuklu bir panelvan olarak tasarlandı. Modelin 1.040 kilogram taşıma kapasitesi ve 2.000 kilogram frenli römork çekme kapasitesi, farklı sektörlerdeki profesyonel kullanım ihtiyaçlarına cevap veriyor. Üç Euro palet taşıyabilen yük alanı 2.500 milimetre uzunluk, 1.640 milimetre genişlik ve 1.436 milimetre yükseklik sunuyor. Toplam yük hacmi 5,462 metreküp olan araçta, her iki tarafta bulunan 870 milimetre genişliğindeki sürgülü kapılar sayesinde yükleme alanına iki taraftan erişilebiliyor. Arkadan erişim ve 573 milimetrelik düşük yükleme yüksekliği de günlük operasyonlarda yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırıyor. Kabini yük bölümünden ayıran çelik bölme, güvenli bir çalışma ortamına katkı sağlarken geniş açılan arka kapılar yük alanına erişimi kolaylaştırıyor. Elektrikli güç aktarma sisteminin sessiz ve düşük titreşimli yapısı ise özellikle uzun çalışma saatlerinde ve sık dur-kalk yapılan şehir içi kullanımlarda sürücü konforunu destekliyor.

#3
Foto - Elektrikli ticari araçta oyun değişiyor! 20 dakikada şarj oluyor, 450 km gidiyor: Hyundai STARIA Cargo

STARIA Cargo’nun elektrik motoru 160 kW (218 PS) güç ve 350 Nm maksimum tork üretiyor. Önden çekişli model, uygun koşullarda 184 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. STARIA’nın binek versiyonunun mimarisinden geliştirilen panelvan, ticari araç kullanımının gerektirdiği taşıma ve çekme kapasitesini binek otomobil benzeri sürüş özellikleri ve konforla birleştiriyor. Model, 1.040 kilogramlık maksimum yükünü taşırken teknik olarak 2.000 kilograma kadar frenli römork çekebiliyor. Bu özellik, özellikle yük taşıma ve çekme gereksinimi bulunan profesyonel kullanıcılar için önemli bir kullanım esnekliği sunuyor. Güvenlik teknolojileri standart Hyundai, STARIA Cargo’da kapsamlı SmartSense güvenlik ve sürüş destek teknolojilerine yer veriyor. Önden Çarpışma Önleme Asistanı, Şeritte Kalma Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Dur-Kalk özellikli Akıllı Hız Sabitleyici ve Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı modelin güvenlik donanımları arasında bulunuyor. Geri görüş kamerası ile ön ve arka park sensörleri de standart olarak sunuluyor. Bu teknolojiler, özellikle şehir içindeki yoğun trafik ve dar alanlarda yapılan manevralarda sürücünün kontrolünü ve görüşünü destekliyor.

#4
Foto - Elektrikli ticari araçta oyun değişiyor! 20 dakikada şarj oluyor, 450 km gidiyor: Hyundai STARIA Cargo

STARIA Cargo, Hyundai’nin Bağlantılı Araç Navigasyon Kokpiti (ccNC) sistemini kullanıyor. 12,3 inç dokunmatik ekran ve dijital gösterge panelinden oluşan sistem, araç işlevlerine sezgisel erişim sağlıyor. Bağlantılı özellikler sayesinde uzaktan araç yönetimi, şarj durumunun takibi ve iklimlendirme kontrolü gibi işlevler destekleniyor. Modelde ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi bulunuyor. 3,5 kW güç sağlayabilen sistem, hem araç dışında hem de yük alanındaki iç priz üzerinden elektrikli cihazların çalıştırılmasına olanak tanıyor. Böylece STARIA Cargo, çalışma sahasında ek bir enerji kaynağı olarak da kullanılabiliyor.

#5
Foto - Elektrikli ticari araçta oyun değişiyor! 20 dakikada şarj oluyor, 450 km gidiyor: Hyundai STARIA Cargo

Hyundai Motor Avrupa Başkanı ve CEO’su Xavier Martinet, STARIA Cargo’nun işletmelerin elektrifikasyon sürecindeki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirildiğini belirterek, “İşletmeler, elektrifikasyon ile verimlilik arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı. STARIA Cargo’yu tam da bu nedenle geliştirdik. Model, 450 km menzili ve 800 voltluk mimarisinin sağladığı ultra hızlı şarjı, profesyonel müşterilerin her gün ihtiyaç duyduğu taşıma, çekme ve yük alanı kapasitesiyle birleştiriyor. Sonuç, Avrupalı kullanıcıların ihtiyaçları etrafında şekillenen tamamen elektrikli bir hafif ticari araç” dedi. Hyundai, Avrupa genelindeki yerel işletme müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik dönüşüm çözümleri geliştirmek için iş ortaklarıyla da çalışmalar yürütüyor. Şirket ayrıca gelecekte Avrupa’nın farklı pazarlarında Hyundai bayileri aracılığıyla sunulabilecek standartlaştırılmış dönüşüm çözümlerini değerlendiriyor. Bu konuda daha fazla bilginin ilerleyen dönemde paylaşılması bekleniyor. STARIA Cargo için Hyundai tarafından üç yıllık garanti paketi de sunuluyor. Bu paket, profesyonel kullanıcılar açısından aracın ilk kullanım yıllarında daha öngörülebilir bir işletme maliyeti ve ek güvence sağlamayı amaçlıyor.

#6
Foto - Elektrikli ticari araçta oyun değişiyor! 20 dakikada şarj oluyor, 450 km gidiyor: Hyundai STARIA Cargo

Hyundai STARIA Cargo, 12 Ekim 2026 tarihinde Paris Otomobil Fuarı’nın basın gününde ilk kez tanıtılacak. Model, basın mensuplarına Hyundai’nin yeni tamamen elektrikli hafif ticari araç teknolojisini yakından inceleme fırsatı sunacak. STARIA Cargo’nun satışa sunulması ise pazara bağlı olarak 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilecek.

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