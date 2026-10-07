Elektrikli ticari araçta oyun değişiyor! 20 dakikada şarj oluyor, 450 km gidiyor: Hyundai STARIA Cargo

STARIA Cargo’nun elektrik motoru 160 kW (218 PS) güç ve 350 Nm maksimum tork üretiyor. Önden çekişli model, uygun koşullarda 184 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. STARIA’nın binek versiyonunun mimarisinden geliştirilen panelvan, ticari araç kullanımının gerektirdiği taşıma ve çekme kapasitesini binek otomobil benzeri sürüş özellikleri ve konforla birleştiriyor. Model, 1.040 kilogramlık maksimum yükünü taşırken teknik olarak 2.000 kilograma kadar frenli römork çekebiliyor. Bu özellik, özellikle yük taşıma ve çekme gereksinimi bulunan profesyonel kullanıcılar için önemli bir kullanım esnekliği sunuyor. Güvenlik teknolojileri standart Hyundai, STARIA Cargo’da kapsamlı SmartSense güvenlik ve sürüş destek teknolojilerine yer veriyor. Önden Çarpışma Önleme Asistanı, Şeritte Kalma Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Dur-Kalk özellikli Akıllı Hız Sabitleyici ve Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı modelin güvenlik donanımları arasında bulunuyor. Geri görüş kamerası ile ön ve arka park sensörleri de standart olarak sunuluyor. Bu teknolojiler, özellikle şehir içindeki yoğun trafik ve dar alanlarda yapılan manevralarda sürücünün kontrolünü ve görüşünü destekliyor.