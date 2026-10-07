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Nihat Kahveci’den olay çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık çağrı yaptı

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Nihat Kahveci’den olay çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık çağrı yaptı

A Milli Takım'ın İtalya deplasmanında aldığı 3-1'lik ağır yenilginin ardından Kontraspor ekranlarında sert açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, hem teknik direktör Vincenzo Montella'yı hem de TFF yönetimini hedef aldı. Türkiye'de istifa müessesesinin çalışmadığını ve yöneticilerin başarısızlığı kabul etmediğini savunan Kahveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetler sonrası arayıp tebrik ettiği gibi bu kez Montella'nın gönderilmesi için bizzat telefon açmasını istedi. İtalyan teknik adamın tercihlerini ve sahadaki rezil futbolu topa tutan ünlü futbol adamının sözleri kısa sürede gündeme damga vurdu.

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Foto - Nihat Kahveci’den olay çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık çağrı yaptı

UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan A Milli Takım'ın performansı, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Mücadelenin bitimiyle birlikte Kontraspor YouTube kanalında kameralar karşısına geçen Nihat Kahveci; hem teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihlerini hem de TFF yönetiminin tutumunu hedef alan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Nihat Kahveci’den olay çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık çağrı yaptı

Kahveci, "Dünya Kupası'na gitmeseydik, A Ligi'ne çıkmasaydık dedirtiyorlar. Onlara göre suçlu biziz. Hep beraber istifa edelim. İstifa eden yok. Birileri istifa etsin. Dünya Kupası dönüşünden beri istifa diyoruz" dedi.

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Foto - Nihat Kahveci’den olay çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık çağrı yaptı

Kahveci, Cumhurbaşkanı'nın milli takım galibiyetleri sonrasında yaptığı telefon görüşmelerine de değinerek Montella'nın görevden alınması gerektiğini söyledi.

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Foto - Nihat Kahveci’den olay çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık çağrı yaptı

Nihat Kahveci şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız galibiyetler sonrası telefon edip tebrik ediyor. Kaptanı, hocayı, başkanı her spor dalında arıyor. Arasın 'Montella'yı yollayın' desin ya. Vallahi başka çare yok. Adam gitmiyor."

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Foto - Nihat Kahveci’den olay çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık çağrı yaptı

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