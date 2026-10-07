Nihat Kahveci’den olay çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık çağrı yaptı

A Milli Takım'ın İtalya deplasmanında aldığı 3-1'lik ağır yenilginin ardından Kontraspor ekranlarında sert açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, hem teknik direktör Vincenzo Montella'yı hem de TFF yönetimini hedef aldı. Türkiye'de istifa müessesesinin çalışmadığını ve yöneticilerin başarısızlığı kabul etmediğini savunan Kahveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetler sonrası arayıp tebrik ettiği gibi bu kez Montella'nın gönderilmesi için bizzat telefon açmasını istedi. İtalyan teknik adamın tercihlerini ve sahadaki rezil futbolu topa tutan ünlü futbol adamının sözleri kısa sürede gündeme damga vurdu.